Politica e clima che cambia

Non è corretto usare certe tragedie di questi giorni, come le forti grandinate, per gettare fango sugli avversari politici. Questo è quello che sta accadendo

Da una certa parte politica vengono previsioni catastrofistiche riguardo al riscaldamento globale. Con queste previsioni, si vuole la colpevolizzazione dell’uomo, per via delle sue attività. Inoltre, la parte politica in questione fa certe previsioni per gettare fango sui propri avversari.

Ora, si deve fare un po’ di chiarezza. Che si debba fare in modo di inquinare il meno possibile (per esempio, adottando la raccolta differenziata dei rifiuti), ma certe “previsioni” sono quantomeno discutibili. In realtà, la storia dice una cosa completamente diversa.

Stando alla storia, infatti, il clima può cambiare in maniera perfettamente naturale. Lo dice anche la geologia. Basta ricordare le glaciazioni del V e del XIV secolo. Il tutto è documentato. Basta pensare al cronista inglese del XIV secolo Thomas Walsingham, il quale scrisse una cronaca dettagliata dei fatti climatici intitolata “Historia anglicana”. Walsingham scrisse di un clima più freddo che non favoriva i raccolti.

Dunque, non è corretto usare certe tragedie di questi giorni, come le forti grandinate, per gettare fango sugli avversari politici. Questo è quello che sta accadendo. Forse, è bene fare sì che si possa convivere al meglio con certi fenomeni, come il caldo e le supercelle. Le polemiche sterili e le baruffe non servono a nessuno.