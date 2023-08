DELEGA FISCALE | Onori (M5S): “Approvato Odg su esenzione Imu italiani nel mondo”

“Un piccolo passo per arrivare a ristabilire quell'equità fiscale attesa da tempo e fondamentale per tenere vivi i legami affettivi ma anche economici di milioni di nostri connazionali con il loro territorio di origine”

Lo scorso venerdì 4 agosto “i lavori di aula alla Camera dei Deputati si sono chiusi con una piccola buona notizia per i milioni di italiani residenti all’estero ed iscritti all’Aire. E’ stato infatti approvato – dopo riformulazione – un mio ordine del giorno che impegna il Governo a prevedere l’esenzione dal pagamento dell’IMU per le abitazioni possedute in Italia da cittadini residenti all’estero. Un piccolo passo – dichiara la deputata Federica Onori, capogruppo del Movimento 5 Stelle nella Commissione Esteri di Montecitorio – per arrivare a ristabilire quell’equità fiscale attesa da tempo e fondamentale per tenere vivi i legami affettivi ma anche economici di milioni di nostri connazionali con il loro territorio di origine”.

“Un tema, questo, sul quale in campagna elettorale forze politiche sia dell’attuale maggioranza che di opposizione si erano impegnate a lavorare e su cui auspico si possa realizzare quell’unità di intenti, ognuno con le proprie iniziative parlamentari, che permetta finalmente a questo obiettivo di avvicinarsi e di diventare reale”, conclude l’onorevole.