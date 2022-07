Pizza napoletana protagonista a Berlino. Non capita tutti i giorni – scrive Sentinella del Canavese Web – ma è accaduto durante il fine settimana nella capitale tedesca dove si è tenuto il True Italian Pizza Street Festival, organizzato da True Italian con il patrocinio del Comune di Napoli. Il patrocinio che non era mai stato dato prima d’ora a un evento del genere in Germania.

Nel Park am Gleisdreieck a Kreuzberg, un’area abbandonata dopo la Seconda Guerra Mondiale dove i berlinesi si ritrovano per godersi la natura, fare sport o yoga, le 9 migliori pizzerie napoletane della città – tra cui Gabriele Iaconis con la sua Spaccanapoli 12 – si sono date appuntamento creando una singolare capitale del buongusto al sapore di pizza napoletana, si intende, preparata con tutti i crismi per far conoscere ai tedeschi e alla variegata popolazione residente in città il sapore della “vera” pizza napoletana.

Con un occhio speciale per i tanti italiani espatriati che sono sempre a caccia di sapori originali “di casa”.

Successo enorme, quasi 7000 persone in poche ore hanno conquistato il diritto a entrare alla manifestazione, affrontando lunghe code sotto il sole.