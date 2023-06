Piacere Modena conquista New York

Grande successo per Piacere Modena protagonista con la Regione Emilia-Romagna al Summer Fancy Food Festival 2023 a New York, nel cuore dell’economia a stelle e strisce, per promuovere le eccellenze di Modena in un mercato che già oggi sfiora in valore il miliardo di euro per l’agroalimentare regionale.

Il Summer Fancy Food Festival è il più importante appuntamento fieristico del Nord America dedicato ai prodotti alimentari di qualità e all’innovazione del settore e Piacere Modena insieme all’Assessorato all’Agricoltura, Agroalimentare Caccia e Pesca della Regione Emilia Romagna con l’Assessore Alessio Mammi, grazie ad un intenso programma di degustazioni e cooking show, ha potuto mettere in mostra e raccontare il grande patrimonio di DOP e IGP della provincia di Modena, prima in Italia per il maggior numero di prodotto a Denominazione di Origine e a Indicazione Geografica.

La missione istituzionale negli Usa guidata dal presidente Stefano Bonaccini, che si è tenuta nei dal 25 al 27 giugno, ha attratto professionisti da tutto il mondo ed è stata utile per rafforzare il posizionamento internazionale del sistema Emilia-Romagnapresente con un proprio stand istituzionale (programma MadeinER-Usa 2022-2023, in collaborazione con ART-ER, Unioncamere Emilia-Romagna e Apt Servizi) all’interno del Padiglione Italia del Javitis Centre di Manhattan, con Piacere Modena che ha presentato esclusivamente i prodotti DOP ed IGP dei Consorzi: Consorzio Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, Consorzio del Prosciutto di Modena, Consorzio Tutela Lambrusco, Consorzio Tutela Parmigiano Reggiano, Consorzio Zampone Cotechino Modena, Consorzio Ciliegia di Vignola e Consorzio Aceto Balsamico di Modena.