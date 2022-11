Percorso di ringiovanimento al Dolomiti Wellness Hotel Fanes in Alto Adige

Incastonato nel paesaggio delle Dolomiti Patrimonio dell’UNESCO dell’Alto Adige, il Dolomiti Wellness Hotel Fanes di San Cassiano in Alta Badia, propone il Percorso di ringiovanimento durante la vacanza. Destinazione wellness d’eccellenza, dove regnano comfort e cura della persona, il cinque stelle mette a disposizione dei propri ospiti il sapere e l’esperienza di Ingrid Crazzolara, spa manager dell’area wellness dell’hotel di 5.000 mq, pronta a seguire e consigliare chiunque intenda vivere quest’esperienza.

Il “Percorso ringiovanimento” permette di tonificare corpo e mente con risultati visibili e soddisfacenti in tre o cinque giorni di trattamento.

Durante questi giorni il supporto di Ingrid Crazzolara, spa manager del Dolomiti Wellness Hotel Fanes, pronta a mettere a disposizione degli ospiti i suoi preziosi consigli e la sua pluriennale esperienza nel settore fin dal primo incontro con l’ospite. I trattamenti con i prodotti della maison Caveau Beauté, inoltre, sono una garanzia e permettono di portare nella parte più profonda della pelle i principi attivi utili per ottenere risultati concreti; questo percorso permette all’ospite, oltre a ringiovanire, anche di riacquisire benessere psicofisico grazie ad attività di relax correlate e del soggiorno in camera con balcone e vista mozzafiato sulle Dolomiti.

PERCORSO RINGIOVANIMENTO DI TRE GIORNI

Il percorso breve di tre giorni, e due notti di pernottamento, include il trattamento Absolux Caveau intensivo per viso e collo con effetti liftante, rimpolpante, nutriente, idratante e rigenerante grazie al quale con un solo trattamento di 60 minuti la pelle riacquista un aspetto di duratura luminosità. Successivamente, il trattamento corpo RelaxRem Caveau, massaggio di 50 minuti con principi attivi ispirato alle più antiche tecniche olistiche e bionaturali: il rituale inizia trattando la parte più superficiale con effetto benefico su corpo e mente che si liberano, in questo modo, da tensioni e stress. Si prosegue poi con trattamento e massaggio con oli preziosi che rigenerano e rendono la pelle elastica e rimuovono le infiammazioni localizzate. A fine rituale la pelle è morbida e setosa al tatto, il corpo rilassato e la mente libera da pensieri.

Infine, il massaggio orientale Pindasveda con vapore su Aemotio Spa, della durata di circa 80 minuti con effetto depurante; attenua i dolori reumatici e dona calore e vigore grazie all’uso di olio caldo e sacchetti con erbe aromatiche, spezie e argilla. Per concludere, una rilassante passeggiata in montagna per godere della bellezza del panorama e dell’aria pura, tipica di queste zone alpine.

PERCORSO RINGIOVANIMENTO DI CINQUE GIORNI

Il percorso più lungo di cinque giorni e quattro notti di pernottamento, comprende una passeggiata da vivere immersi nella natura e una sessione di pilates nella sala fitness dell’hotel, e un percorso wellness più lungo. Oltre al trattamento corpo RelaxRem Caveau e al rituale Pindasveda con vapore su Aemotio Spa, è incluso il trattamento Lèvres e Pommettes Caveau di 45 minuti di durata e specifico per zigomi e labbra, con effetto riempitivo, ridensificante e rimpolpante; il trattamento Yeux et Paupières Caveau di 50 minuti e specifico per contorno occhi e labbra, con un effetto schiarente per i primi e rimpolpante per le seconde. Infine, il trattamento JetPeel Fanes Premium per viso e collo che, grazie a importanti principi attivi, idrata e rigenera oltre a purificare il tessuto connettivale con effetto distensivo delle rughe e miglioramento della pigmentazione della pelle.

Soggiornare al Dolomiti Wellness Hotel Fanes significa lasciarsi andare in un mondo di benessere e attenzioni per corpo e mente, attraverso percorsi wellness dedicati, attività all’aperto nella bellezza delle Dolomiti e relax in aree riservate agli adulti e ai bordi dell’Infinity pool di 25 metri, con splendida vista a 360° sulla natura che circonda l’intera struttura.

Costo del ‘’Percorso ringiovanimento’’ di tre giorni (due notti): a partire da € 1059,00 a persona. Costo del ‘’Percorso ringiovanimento’’ di cinque giorni (quattro notti): a partire da € 1868,00 a persona.