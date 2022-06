Pensionati italiani a Santo Domingo | “Esistenza in Vita” per evitare in extremis la sospensione della pensione

Ai pensionati italiani residenti nella Repubblica Dominicana suggeriamo fortemente di non attendere oltre. Recatevi subito al patronato Encal-Cisal di Santo Domingo per ottenere le informazioni in merito

Cari amici pensionati italiani all’estero, il 7 giugno è scaduta la Campagna per l’Esistenza in Vita (obbligatoria per tutti i pensionati INPS). Se non ci siete riusciti, se non avete fatto in tempo, calma! Esiste un efficace piano B da mettere in pratica tra i giorni 1 e 10 Luglio.

Ai pensionati italiani residenti nella Repubblica Dominicana suggeriamo fortemente di non attendere oltre.

Recatevi subito al patronato Encal-Cisal di Santo Domingo per ottenere le informazioni in merito. Verrete assistiti da personale qualificato, pronto a darvi il miglior servizio.

Chi non riesce a raggiungere la sede del patronato può scrivere alla email santodomingo@encalcisal.org e chiedere il PDF con le istruzioni dettagliate.

L’indirizzo del patronato è Calle Rodriguez Obijo, 5. Apt 101 Edificio Aida – Gazcue. Per ulteriori informazioni e per prenotare il vostro appuntamento, potete chiamare il numero +1 809-688-8770. Coraggio!