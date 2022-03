PAZZESCO! | L’Italia è fuori dal Mondiale per la seconda volta consecutiva

Da non credere. Gli Azzurri sono stati sconfitti dalla Macedonia del Nord e così l’Italia è fuori dai Mondiali di calcio per la seconda volta di fila. La nazionale italiana di calcio è stata infatti eliminata giovedì 24 marzo dai play off per l’accesso ai Mondiali di calcio nel Qatar, perdendo a Palermo contro la Macedonia del Nord per 1-0. Partita persa ai supplementari, con il gol di Trajkovski al 92′. La Macedonia del Nord affronterà il Portogallo nell’atto finale dei Playoff.

E’ davvero incredibile. Dopo essere stati campioni del mondo, ancora una volta non parteciperemo ai Mondiali. Sgomento. Rabbia. Tristezza.

E’ LA TERZA VOLTA NELLA STORIA

Esclusione eccellente. E’ quella dell’Italia che alla kermesse iridata del Qatar non ci sarà. Eppure solo il Brasile ha fatto meglio degli azzurri nella storia dei mondiali. E se in quella finale di Usa ’94 i rigori avessero premiato noi e non la Seleçao, saremmo noi e non loro i “pentacampeao”.

L’Italia ha vinto quattro Mondiali come la Germania, uno in meno dei verdeoro, ma non è andata in Russia per mano della Svezia e non andrà alla prima Coppa del Mondo invernale della storia per ‘colpa’ della Macedonia: senza offesa, storicamente, tecnicamente e in generale calcisticamente due selezioni, quella svedese e soprattutto quella macedone, che non hanno nulla a che vedere con l’Italia quattro volte iridata. Con Vittorio Pozzo ne arrivarono due di titoli, uno nel 1934, l’altro nel 1938. Poi una lunga ed estenuante attesa finita quando nessuno se lo aspettava, nel 1982 in Spagna con Enzo Bearzot che guidò Dino Zoff e compagni al titolo.

Nel 2006 il poker lo calarono gli azzurri di Marcello Lippi in quella che probabilmente fu l’estate più nera del calcio italiano travolto dallo tsunami calciopoli, ma a Berlino arrivò il trionfo ai rigori sulla Francia e un altro titolo iridato che, come quello del 1982, sembrava difficile immaginare. Quattro finali vinte, due perse: nel 1970 in Messico contro il Brasile di Pelè, nel 1994 negli Stati Uniti ancora contro la Seleçao verdeoro.

Tante gioie, ma anche clamorosi fallimenti per la nostra Nazionale. Gli ultimi in recenti edizioni della kermesse iridata: nel 2010 in Sudafrica con Lippi, nel 2014 in Brasile con Prandelli. L’Italia ha partecipato a 18 edizioni su 22 della Coppa del Mondo Fifa, non giocando la prima edizione del 1930 e poi mancando la qualificazione al Mondiale svedese del 1958, a quello russo del 2018 e, da campione d’Europa, al prossimo in Qatar di fine 2022.

Questo il ruolino di marcia degli azzurri ai Mondiali 1930 – Non partecipante 1934 – Campione 1938 – Campione 1950 – Eliminata al primo turno 1954 – Eliminata al primo turno 1958 – Non qualificata 1962 – Eliminata al primo turno 1966 – Eliminata al primo turno 1970 – Finale 1974 – Primo turno 1978 – Quarto posto 1982 – Campione 1986 – Ottavi di finale 1990 – Terzo posto 1994 – Finale 1998 – Quarti di finale 2002 – Ottavi di finale 2006 – Campione 2010 – Primo turno 2014 – Primo turno 2018 – Non qualificata 2022 – Non qualificata