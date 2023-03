PASQUA 2023 | Gli italiani scelgono Sharm, Costiera Amalfitana e Barcellona

Dove andranno gli italiani per Pasqua? A snocciolare i dati è Vamonos Vacanze (www.vamonos-vacanze.it), il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo, che ha commissionato un approfondimento all’Istituto di Ricerca IRCM (www.ircm-ricerca.com).

Dato curioso che emerge dal sondaggio è che un numero sempre maggiore di persone opterà per la formula ibrida vacanza-lavoro, nel senso che non si scollegheranno del tutto dagli impegni di lavoro durante queste vacanze pasquali.

«Le modalità di viaggio sono cambiate e continueranno a cambiare ancora» commentano gli esperti di Vamonos-Vacanze.it. L’affermarsi dello smart working ha determinato infatti una crescita della propensione a programmare viaggi che nell’ambito della vacanza consentano anche di lavorare.

Il sondaggio evidenzia che il viaggio ibrido vacanza-lavoro è un fenomeno trasversale lungo tutta la Penisola, ma riguarda più gli uomini (32%) che le donne (18%).

Differenze geografiche vi sono invece al momento di scegliere la distanza delle mete: ad optare per i viaggi a medio o lungo raggio sonosoprattutto i residenti del Nord Italia (39%), mentre le percentuali calano mano a mano che si scende verso sud: 32% nel Centro Italia, 23% nel Sud Italia e 18% nelle Isole.

Quali sono le mete più gettonate per Pasqua? «La top-5 include Sharm El Sheikh (11,5%), Costiera Amalfitana (11,2%), Barcellona (10,2%), Amsterdam (9,8%) e Lago di Garda (9,5%)» rispondono gli analisti di Vamonos-Vacanze.it.

Ma anche Dubai/Abu Dabi (8,3%) e le Canarie (8,2%) vanno per la maggiore. Poi, a scendere, la Giordania (5,5%), Miami (4,2%), le Bahamas (4,2%), Capo Verde (3,8%), Cuba (3,3%) e gli altri Paesi caraibici (2,4%).

Certo poi la scelta è anche una questione di budget: su Vamonos-Vacanze.itsi parte ad esempio dai 359 euro per la Pasqua a Sorrento (dall’8 al 10 aprile), dai 459 euro per la Pasqua sul Lago di Garda (dal 7 al 10 aprile) e dai 699 euro per la Pasqua a Barcellona (dal 7 al 10 aprile) per arrivare ai 2.599 euro per la Pasqua in tour a Cuba (dal 7 al 16 aprile).

In mezzo tante splendide occasioni, come la Pasqua sul Mar Rosso a Sharm El Sheikh che su Vamonos-Vacanze.itsi può acquistare all’imbattibile prezzo di 1.199 euro (dall’8 al 15 aprile).

A chi si rivolgono queste vacanze? A chiunque abbia voglia di uscire fuori dalla sua comfort zone e voglia invece farsi travolgere da una valanga di emozioni e sensazioni nuove.

«Parte con noi chi è aperto a nuove conoscenze ed abbia voglia di raccontarsi e di ascoltare» sottolineano i responsabili di Vamonos Viaggi Eventi.

Con Vamonos certo si può partire anche con gli amici, ma si parte anche da soli. Ogni viaggio è organizzato per fasce di età e ci si ritrova con persone affini che hanno voglia di esplorare, conoscere, divertirsi e fare nuove amicizie, accompagnati sempre da un «group leader», il collante tra i membri di ogni gruppo.

Con l’avvicinarsi della Pasqua, Vamonos-Vacanze.it ha voluto prendere in esame anche l’evoluzione del turismo estero in Italia. Le previsioni per Pasqua indicano che, come ogni anno, saranno le nostre città d’arte —soprattutto Roma, Napoli e Firenze— a trainare il turismo inbound.

«Tra i Paesi extra-Ue dal quale maggiormente partiranno i turisti per venire nel Belpaese, sul podio si collocano gli Stati Uniti con il 29% della propensione ad intraprendere il viaggio, Argentina (27%) e Brasile (26%)» sottolineano gli analisti di Vamonos-Vacanze.it. Seguono India (23%), Cina (20%), Giappone (18%) e Corea del Sud (17%).

Nell’ambito dei Paesi europei, sul podio troviamo invece Francia con una propensione del 79%, Spagna (64%) e Regno Unito (53%). A seguire Olanda (49%), Germania (45%), Austria (38%) e Svizzera (35%).

«A visitare il nostro Paese di statunitensi quest’anno ce ne saranno 2,5 milioni e spenderanno 2.500 milioni di euro. A seguire i francesi con un 1,3 milioni di arrivi ed una spesa media di 920 euro, per complessivi 1.200 milioni di euro, e gli spagnoli con un 1,2 milioni di arrivi ed una spesa media di 850 euro, per complessivi altri mille milioni di euro» concludono gli analisti di Vamonos-Vacanze.it.