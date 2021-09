Papa Francisco: “Nunca se me ocurrio renunciar”

“Una palabra se puede interpretar de una forma u otra, no? Estas cosas pasan. Y yo que' se' … no se' de donde sacaron la semana pasada que estuve a punto de dimitir!”

El papa Francisco afirmo hoy que nunca penso en renunciar a su puesto y que, probablemente, algunas de sus palabras fueron malinterpretadas, tras la circulacion de versiones de prensa en ese sentido. “Una palabra se puede interpretar de una forma u otra, no? Estas cosas pasan. Y yo que’ se’ … no se’ de donde sacaron la semana pasada que estuve a punto de dimitir! “, explico el pontifice. ” En mi pais? Ahi salio la noticia. Y dicen que causo sensacion, cuando ni se me paso por la cabeza. Ante interpretaciones que nacen un poco distorsionadas de algunas de mis palabras, me quedo callado, porque aclarar es peor”, sostuvo.

Luego, relato que supo de esa version por la corresponsal vaticana de Radio Cope, Eva Fernandez. “Me lo dijo con una expresion argentina muy linda, y yo le dije que no tenia ni idea, porque aqui solo leo un diario por la manana, el diario de Roma. Lo leo porque me gusta su forma, lo leo rapido y no me meto en el juego, no veo television. Y me llega, si, el informe mas o menos de las noticias del dia, pero de eso supe mucho mas tarde, unos dias despue’s, que habia algo sobre que renunciaba: siempre que un Papa esta enfermo, hay una brisa o un huracan de conclave (risas)”, concluyo. (ANSA)