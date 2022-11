PANAMA | Merlo e Odoguardi (MAIE) presentano il MAIE all’Internazionale Democratica di Centro

“Presentare il MAIE per far parte di questa famiglia internazionale democristiana è di grande importanza: il fatto che il nostro Movimento faccia parte da un’organizzazione di così alto spessore è qualcosa che certamente ci arricchisce e rafforza dal punto di vista politico e dei rapporti internazionali”, dichiara il presidente Ricardo Merlo. Il vice Odoguardi: “Anche intervenendo ad appuntamenti come quello di sabato il MAIE cresce, si rafforza e conquista spazi politici sempre più importanti”

Sabato 26 novembre Ricardo Merlo e Vincenzo Odoguardi, rispettivamente presidente e vicepresidente del MAIE, saranno a Panama per partecipare all’incontro dell’Internazionale Democratica di Centro (IDC) (fino al 2001 chiamata Internazionale Democratica Cristiana). Con l’occasione, interverranno per presentare il Movimento Associativo Italiano all’Estero, l’unico partito presente nel Parlamento italiano che rappresenta gli italiani all’estero.

L’Internazionale Democratica di Centro – fondata nel 1961 e che conta attualmente 109 partiti politici come membri provenienti da Europa, America Latina, Africa e regione Asia-Pacifico – è un’organizzazione non governativa globale e internazionale che riunisce i partiti “per difendere i valori e i principi della democrazia cristiana umanista”, come si legge sul sito web ufficiale.

Presidente IDC è Andrés Pastrana Arango, ex presidente della Colombia, mentre il Segretario esecutivo è il deputato del Parlamento europeo, Antonio López-Istúriz, che è anche segretario generale del Partito popolare europeo.

A titolo di esempio, sono membri dell’IDC l’Unione di Centro (Italia), il Partito Democrata Cristiano (Argentina), la Cdu tedesca, il Partito Reformista Social Cristiano (Repubblica Dominicana), Les Republicains (Francia).

La divisione europea dell’Internazionale è il Partito popolare europeo.

“Presentare il MAIE per far parte di questa famiglia internazionale democristiana è di grande importanza: il fatto che il nostro Movimento faccia parte da un’organizzazione di così alto spessore è qualcosa che certamente ci arricchisce e rafforza dal punto di vista politico e dei rapporti internazionali”, dichiara il presidente Merlo.

“Come Movimento Associativo Italiani all’Estero – osserva da parte sua il vicepresidente Odoguardi – abbiamo sempre portato avanti la bandiera dell’italianità, dell’associazionismo di base, quello di volontariato cattolico, facendo politica prima di tutto per i più deboli e i più fragili. Ci rivediamo nei valori espressi nella dottrina sociale della chiesa. Anche intervenendo ad appuntamenti come quello di sabato – conclude – il MAIE cresce, si rafforza e conquista spazi politici sempre più importanti”.

All’importante appuntamento internazionale sarà presente anche il Coordinatore MAIE e membro CGIE per il Venezuela, Antonio Ianchini; collegati da remoto, via Zoom, parteciperanno i parlamentari del MAIE, Sen. Mario Borghese e On. Franco Tirelli.