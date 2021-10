Orologi da collezione: scopriamo il modello dedicato a Elvis Presley

Hamilton è un brand produttore di orologi che non ha davvero alcun bisogno di presentazioni: la Hamilton Watch Company è un’azienda americana che può vantare oltre un secolo di storia e, al di là di questo, è uno dei marchi più apprezzati per il suo stile elegante, ma audace allo stesso tempo.

Non tutti lo sanno, ma Hamilton ha voluto dedicare un orologio a una delle icone della musica degli Stati Uniti, ovvero il mitico Elvis Presley, scomparso nel 1977.

Prima di scoprire quest’orologio, che non può che incuriosire gli appassionati, è utile una premessa per presentare una delle linee più iconiche del marchio Hamilton, ovvero Ventura.

La celebre collezione Ventura di Hamilton

La collezione Ventura, che è peraltro ricchissima di modelli, si contraddistingue per un alto livello di qualità e propone orologi dalle diverse varianti, i quali presentano tuttavia un comune denominatore decisamente insolito: tutti, infatti, hanno un insolito quadrante triangolare.

Orologi come questi, dunque, non passano di certo inosservati, e associano al proverbiale prestigio di Hamilton uno stile brioso e particolare.

L’orologio dedicato ad Elvis Presley rientra proprio in questa collezione, e non per caso: Elvis, infatti, amava fortemente questo genere di orologi, in tante occasioni infatti lo si è visto sfoggiare al polso accattivanti modelli dal quadrante triangolare, proprio per questo la casa produttrice ha voluto rivolgergli questo tributo.

L’orologio Ventura Elvis80, dedicato a Presley

Elvis80, questo il nome del modello Ventura che Hamilton ha dedicato a Presley, conferma appieno la caratteristica tipica di questi orologi, ovvero il quadrante triangolare a cui Elvis non tardò ad affezionarsi.

Allo stesso tempo, quest’orologio sa rivelarsi davvero speciale ed intrigante sia per aspetti tecnici che per la straordinaria cura di ogni più piccolo dettaglio.

Hamilton ha proposto il Ventura Elvis80 in diverse varianti, segno evidente del fatto che l’interesse da parte degli appassionati è stato subito altissimo, alcune delle quali sono state presentate proprio negli ultimi anni.

L’ultima versione: Hamilton Ventura Elvis80 Skeleton

La più recente? Sicuramente Hamilton Ventura Elvis80 Skeleton, una vera e propria “chicca” per i collezionisti, che non a caso il portale RecensioniOrologi.it ha scelto di includere tra i migliori orologi uomo.

Anche in questo caso la cassa è triangolare, se pur con degli angoli lievemente stondati, il nero è il colore predominante e non passa inosservata una decorazione in rosso al centro del quadrante, un tratto a zigzag che conferisce al modello una grande personalità.

Il prezzo? Come si può notare nell’articolo del portale che si è citato, e come confermato dal sito Internet ufficiale della casa produttrice, Hamilton Ventura Elvis80 Skeleton viene venduto a 1.695 euro, una cifra che non deve stupire, trattandosi di un vero orologio da collezione appartenente ad un brand di alto livello.