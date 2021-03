OPEN ARMS | “Salvini ha alte possibilità di essere condannato”

Parla Klaus Davi, massmediologo: “Come sempre nei processi sai come ne entri e non sai come ne esci. Le regole le traccia il diritto e all'interno di quei confini devi muoverti, vale per tutti"

Klaus Davi, giornalista e massmediologo, ne è convinto: nel caso Open Arms, Matteo Salvini corre il serio rischio di essere condannato.

Intervistato a RTL 102.5 NEWS da Francesco Fredella, Davi ha detto: “Ho sempre sostenuto in tutti i contesti che a mio avviso quello che ha fatto Salvini e’ una scelta di tipo politico e che coinvolgeva tutto il governo, non solo lui. E resto di questa opinione”.

“Nondimeno – ha proseguito -, rileggendo l’intervento della Procura di Palermo nell’udienza di venerdi’ scorso, molto complesso sul lato delle questioni del diritto internazionale, mi sono detto che ci sono rischi seri che il leader della Lega possa essere condannato”.

“Come sempre nei processi sai come ne entri e non sai come ne esci. Lo so bene io che ho oltre 50 citazioni per diffamazione da tutte le piu’ importanti famiglie di ‘Ndrangheta e devo difendermi da cose che a volte trovo davvero assurde. Ma le regole – ha concluso il giornalista – le traccia il diritto e all’interno di quei confini devi muoverti, vale per tutti”