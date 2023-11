Matteo Provasnik è stato nominato coordinatore del Movimento Associativo Italiani all’Estero (MAIE) nella contea di Hudson, nel New Jersey. La nomina è stata fortemente voluta dal vicepresidente Vincenzo Odoguardi. Ne dà notizia il Maie Nord America e Caribe.

35 anni, dopo aver conseguito una laurea in turismo, Provasnik ha intrapreso una carriera nel settore turistico, facilitando l’esperienza di viaggio per molti italiani desiderosi di esplorare gli Stati Uniti. Successivamente, ha trasferito la sua esperienza e le sue competenze nel settore immobiliare, assistendo numerosi connazionali nell’acquisto e nella vendita di proprietà in Italia.

Fondatore di una propria azienda di servizi immobiliari e turistici, ha partecipato e contribuito a iniziative culturali italiane, rafforzando il legame tra gli italiani residenti e le loro radici.

“La visione di Provasnik per il MAIE nella contea di Hudson è chiara e ambiziosa”, sottolinea il Maie Nord America. “Tra le sue priorità figura il rafforzamento della presenza e dell’influenza del movimento nella comunità italiana del New Jersey, la promozione della lingua e della cultura italiana e l’incoraggiamento delle istituzioni educative locali a offrire l’italiano come materia di studio. Per realizzare questi obiettivi, Provasnik prevede di collaborare strettamente con altre associazioni italiane nel New Jersey, creare collegamenti con i siti web dei consolati italiani e comunicare efficacemente gli obiettivi del MAIE alla comunità italiana del New Jersey”.