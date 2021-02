Nessun eletto all’estero al governo, un (brutto) tuffo nel passato

Non è stato confermato il Sen. Ricardo Merlo alla Farnesina. E’ arrivato, invece, Benedetto Della Vedova. Per quanto riguarda il tema degli italiani nel mondo, ci troviamo di fronte ad una probabile visione delle cose molto diversa rispetto al recente passato…

Sono stati nominati i nuovi sottosegretari. Al ministero degli Esteri confermati Manlio Di Stefano (M5S) e Marina Sereni (Pd). La novità è Benedetto Della Vedova (+Europa). Non riconfermato il presidente del MAIE, Ricardo Merlo.

Si tratta quindi di quasi tutte conferme, tranne Della Vedova, il quale è segretario nazionale del partito fondato da Emma Bonino – Ministro degli Esteri tra il 2013 ed il 2014… il periodo in cui venne inclusa all’ultimo minuto Santo Domingo tra le Ambasciate italiane da chiudere per via della “spending review”, per intenderci.

Quindi, per quanto riguarda il tema degli italiani nel mondo, ci troviamo di fronte ad una probabile visione delle cose molto diversa rispetto al recente passato.

Nei discorsi alla Camera ed al Senato, il nuovo Presidente del Consiglio Mario Draghi non ha toccato il tema degli italiani all’estero, a differenza di quanto fece Conte nel 2018 (periodo in cui, tra l’altro, venne incluso un capitolo del contratto di governo M5S – Lega dedicato alle politiche care a chi vive oltreconfine).

Ringrazio e faccio i miei complimenti al Sen. Merlo per ciò che ha fatto in questi tre anni di Governo.

Mentre nella scorsa legislatura venivano menzionate quasi esclusivamente chiusure di sedi diplomatiche-consolari ed Istituti di Cultura, durante la sua gestione si è ricominciato a parlare di riaperture.

Mentre prima si parlava di perenne mancanza di personale presso le diverse Ambasciate/Consolati, durante gli ultimi due governi si sono cominciate a smuovere le acque affinché potessero concretizzarsi nuove assunzioni finalizzate a migliorare i servizi ai connazionali all’estero.

Mentre prima venivano gettati nel dimenticatoio Com.It.Es. e CGIE, negli ultimi tre anni di governo il Sen. Merlo non ha fatto mancare il suo sostegno agli organi di rappresentanza all’estero.

Ora il MAIE, dall’alto della sua autonomia (mai dimenticarsi che ha partecipato alle sfide elettorali del 2018 con il proprio simbolo e senza alleanze in Nord, Centro e Sud America) continuerà a segnalare in Parlamento ciò che non va ed a sostenere ciò che di positivo proporrà il nuovo Governo, per gli italiani all’estero.

I primi segnali non sono positivi (vedi il “ritorno al recente passato” di cui sopra e quanto sia stato snobbato il tema italiani all’estero fino a questo momento), però il ruolo del MAIE, in base a quanto dichiarato in un recente video messaggio dal Sen. Merlo, è molto chiaro. Avanti tutta.