Natale firmato Jadea: ecco la collezione Christmas 2021

Per immergersi completamente nel mood festivo Jadea propone la collezione Jadea Christmas, composta da lingerie e homewear pensati appositamente per rendere la stagione natalizia ancora più magica! Questi capi sono perfetti per godersi l’inverno in arrivo grazie al fantastico connubio di stile e comodità. I colori della collezione non possono che essere quelli classici natalizi: rosso, blu, panna e grigio melangiato. Dei veri must have nell’armadio di ogni donna!

L’underwear Christmas è caratterizzato da velature e inserti in pizzo sui toni del rosso per un Natale elegante e sensuale. Tra le proposte del brand, per la linea Diana troviamo il coordinato push-up con slip (art. 4261) e il body (art. 4262) realizzati in pizzo e tulle impreziositi da una fibbia con strass. Tra i modelli singoli, troviamo lo slip (art. 6107), il perizoma (art. 6108) e il brasiliano (art. 6109).

Per la linea Chimera, realizzata in un elegante pizzo rosso, abbiamo il completo composto da balconcino e brasiliano (art. 4263), il body (art. 4264) e, tra i modelli singoli, il brasiliano (art. 6110) e il perizoma (art. 6111).

La linea Afrodite presenta il coordinato push-up con slip (art. 4329), il coordinato balconcino con short (art. 4330) e il babydoll con slip (art. 4331) con tulle a pois rosso accostato a un pregiato pizzo semilucido. Con stessi tessuti e colorazioni è possibile scegliere tra i modelli singoli: lo slip (art. 6112), lo short (art. 6113) e il perizoma (art. 6114).

Per quanto riguarda invece la selezione di prodotti Home, pensata per regalarci momenti di totale relax e per avvolgerci nelle fredde giornate, troviamo il pigiama in flanella con fantasia scozzese (art. 5151) sui toni del rosso e del blu. La stessa stampa viene ripresa nel pantalone del pigiama in jersey (art. 5152) con maglia a maniche lunghe grigia melangiata arricchita da una simpatica stampa natalizia.

Il modello a maglia aperta con bottoni rossi caratterizza anche il pigiama (art. 5153) e la calda maximaglia (art. 5155) in flanella a quadretti rossi.

Per le donne che amano l’accostamento di stampe diverse, c’è il pigiama rosso e panna con fantasia norvegese (art. 5154): le classiche figure geometriche arricchiscono il capo e gli donano un tocco festivo.

La proposta di Jadea termina con la giacca in sherpa (art. 5156) impreziosita da inserti in flanella a fantasia scozzese, disponibile nella colorazione blu e panna. Le donne più freddolose ne andranno matte!

L’intimo Jadea viene realizzato con fibre naturali. I coordinati con reggiseni push up e balconcino sono disponibili in taglie dalla 2ª alla 5ª, mentre i body e babydoll sono disponibili nelle taglie dalla S alla L. Invece i capi della collezione Jadea Home sono realizzati con tessuti caldi, morbidi e resistenti, perfetti per la stagione più fredda dell’anno! Le taglie disponibili sono S, M ed L.

I prodotti Jadea sono amati dalle donne che ricercano un’alta qualità dei tessuti e che seguono sempre le tendenze! Il brand, infatti, si impegna a soddisfare le esigenze delle donne. Pensando a loro è stata creata la nuova collezione Jadea Christmas: una dolce combinazione di stili e modelli che faranno breccia nel cuore di ogni Jadea Lovers, e non solo!