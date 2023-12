Dalla musica al teatro passando per l’imprenditoria, giornalismo, ingegneria, rappresentanti diplomatici e militari: sono stati svelati mercoledì 13 dicembre, in conferenza stampa presso il foyer del Teatro Comunale “Raffaele Lembo” a Canosa di Puglia, i nomi dei 18 premiati del Premio Internazionale “Pugliesi nel Mondo” che avrà luogo sabato 16 dicembre alle 17 presso la stessa struttura.

Alla presenza del Vice Sindaco Fedele Lovino, dell’Assessore agli Eventi Saverio Di Nunno, dell’Assessore alla Cultura Cristina Saccinto e di Corrado Liguori, in rappresentanza di Banca Generali e quale capo area centro sud, principale partner dell’evento, il presidente dell’associazione Giuseppe Cuscito ha svelato le personalità a cui verranno consegnati i riconoscimenti fra cui figurano Linus, pseudonimo di Pasquale Di Molfetta, dj e conduttore originario di Canosa, lo sceneggiatore e produttore Fausto Brizzi, lo stilista Carlo Pignatelli e l’ex Ministro per l’Università e la Ricerca Scientifica Letizia Moratti.

Cuscito, nel corso della conferenza moderata da Carmelinda Lombardi, ha tenuto a sottolineare come “forte sia il legame che questo premio ha costruito negli anni con i vari pugliesi emigrati nel Nord Italia e all’estero che mai però hanno dimenticato le proprie origini”.

La manifestazione, che si svolge ogni anno in una città diversa della Regione, ha individuato Canosa come città ospitante della XIII edizione in virtù del patrimonio storico e archeologico di cui dispone. Non a caso, testimonial d’eccezione dell’evento sarà un altro volto noto alla città e al panorama televisivo italiano, Rosanna Banfi, mentre a presiederlo, come già reso noto nei giorni scorsi, sarà il Vice Ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.