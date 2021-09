Monopattini, un quesito legale

Se il guidatore di monopattino fosse equiparato ad ciclista o a un guidatore di qualsiasi altro veicolo, la persona in questione sarebbe trattata in un'altra maniera

Chi ha concesso il bonus per l’acquisto dei monopattini ha commesso un errore. Infatti, a livello legale, vi è una gran confusione tra i giuristi. Per alcuni di essi, il monopattino è un veicolo a tutti gli effetti. Altri, invece, sostengono l’esatto contrario. Dunque, sorge questa domanda: il monopattino è un veicolo?

Ancora oggi, non si sa se il monopattino sia da equiparare o meno ad un veicolo, come la bicicletta o lo scooter. Il problema si presenta in caso di incidente. Chi va sul monopattino è da considerarsi come un ciclista (o un guidatore di qualsiasi altro veicolo) o deve essere equiparato ad un pedone? Sappiamo tutti quali sono le regole della strada.

Per esempio, un pedone ha la precedenza negli attraversamenti sulle strisce. Se il guidatore di monopattino fosse equiparato ad un pedone, ogni vicenda che lo riguarda sarebbe trattata in un certo modo e la persona in questione sarebbe equiparata ad un pedone.

Il monopattino ha le ruote e (in alcuni casi) può avere anche un motore elettrico. Quindi, la questione è ancora più complessa. Per esempio, un monopattino senza motore è da classificarsi come veicolo (come una bicicletta) o no? Un monopattino con motore può essere equiparato ad un piccolo scooter? Inoltre, chi guida un monopattino deve passare sulle strisce di un attraversamento pedonale o su quelle di un attraversamento per ciclisti? Serve chiarezza riguardo alla questione.