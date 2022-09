MODA | New York, 70 marchi italiani in vetrina

Coterie si veste tricolore. Alla fiera dell’abbigliamento femminile di New York, che si è tenuta nei giorni scorsi al Jacob Javits Center, è arrivato il primo padiglione italiano sponsorizzato da Ita-Italian trade agency. Lo spazio dedicato alla moda italiana – scrive MF – ha raccolto una selezione di oltre 70 marchi made in Italy di moda ed accessori che sono stati presentati a clienti e buyer come “one-stop-shop”, una destinazione localizzata per sperimentare le collezioni Made in Italy della primavera-estate 2023.