Mirella Giai (MAIE): “Grazie presidente Merlo, avanti con il lavoro per gli italiani all’estero”

“L'impegno di questi anni lo dobbiamo tener presente, perchè dobbiamo essere preparati per gli anni a venire e non dimenticare mai che il nostro movimento MAIE ha basi ben solide nei connazionali all'estero”

“Desidero ringraziare per il grande lavoro svolto in questi anni il nostro Sen. Ricardo Merlo. Egli si è adoperato per gli italiani all’estero senza risparmiare le sue energie e a volte addirittura mettendo a repentaglio la propria salute”. Lo dichiara in una nota Mirella Giai, già senatrice MAIE, coordinatrice del Movimento Associativo Italiani all’Estero del dipartimento Pari opportunità.

“Siamo sei milioni di italiani all’estero – prosegue Giai – una cifra importante che impone una riflessione. In questi tre anni in cui il Sen. Merlo ha ricoperto l’incarico di Sottosegretario agli Affari Esteri egli ha sostenuto la rete diplomatico-consolare affinché potesse avere le risorse per poter soddisfare al meglio i servizi a favore delle collettività italiane nel mondo. Una politica importante i cui risultati sono stati altamente positivi e di questo dobbiamo essergli grati”.

“L’impegno di questi anni lo dobbiamo tener presente, perchè dobbiamo essere preparati per gli anni a venire, per avere la forza necessaria e dobbiamo essere lungimiranti e non dimenticare mai che il nostro movimento MAIE ha basi ben solide nei connazionali all’estero. Grazie nuovamente Sen. Ricardo Merlo”, conclude.