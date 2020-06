MINISTRO DEGLI ESTERI | Di Maio in Svizzera: “Far capire ai turisti stranieri che l’Italia li sta aspettando”

“Abbiamo aperto le nostre frontiere alla Svizzera e a tutti i cittadini dei Paesi Ue. Siamo pronti ad accoglierli nelle nostre regioni e in tutte le strutture turistiche che sono pienamente operative e attrezzate per riceverli in sicurezza. Ne ho discusso oggi in Svizzera con il collega e amico Ignazio Cassis”. Lo ha scritto sui social il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a proposito della sua visita istituzionale in Svizzera.

“Artigiani, commercianti, albergatori, ristoratori hanno faticato tanto, investendo anche proprie risorse, per mettere tutto a norma”.

“Adesso il nostro compito – attraverso il lavoro che stiamo portando avanti anche con il ministro Franceschini – è far capire ai turisti stranieri che l’Italia li sta aspettando”.

“Lasciatemi dire – prosegue il titolare della Farnesina – che stiamo rafforzando i nostri rapporti con molti Paesi. Lo facciamo anche perché in situazioni di emergenza l’Italia deve potersi voltare indietro e trovare Stati amici pronti a supportarla. In questo modo il nostro Paese ha la possibilità di crescere sempre di più e farsi rispettare. È quanto successo con lo sblocco dei flussi turistici ed è quello che andrà fatto anche nella trattativa europea sul recovery fund. Viva l’Italia”, conclude Di Maio.