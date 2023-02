MillionDAY: il nuovo gioco tra innovazione e tradizione

MillionDAY è un gioco la cui introduzione è piuttosto recente, risale al 2018, ed è legato alle nuove opzioni messe in campo in seguito alla Rivoluzione Digitale.

Prende forma da una pratica piuttosto antica legata al Lotto, giocato invece da secoli nel Belpaese, dove si è diffuso dalla città di Genova nel resto della Penisola a partire dal Cinquecento.

Oggi vi raccontiamo alcune curiosità su questo gioco, costantemente tra tradizione e innovazione.

MillionDAY: estrazioni e probabilità di vincita

L’estrazione del MillionDAY è giornaliera e avviene ogni volta allo stesso orario: le 19.

Il montepremi è variabile e raggiunge importi anche importanti, persino il milione di euro. Se nel Lotto i numeri a disposizione per la schedina sono 90, nella sua recente variante è possibile invece puntare dall’1 al 55.

Sui canali ufficiali del gioco, in particolare il sito e l’app dedicata My Lotteries, sono riportate le probabilità di vincita al MillionDAY, le quali risultano differenti a seconda della giocata ed esplicitate nel dettaglio. Vi riportiamo pertanto i termini generali:

giocata singola al MillionDAY: la probabilità di vincita di un premio è 1 su 17;

giocata singola al MillionDAY + modalità EXTRA: la probabilità di vincita di un premio aumenta, risultando pari indicativamente a 1 su 8.

Per chi non sapesse ancora come funziona la modalità EXTRA, una delle novità più recenti e interessanti del gioco (è stata introdotta agli inizi del 2022), lo illustriamo subito.

Tale opzione consente di partecipare a una seconda estrazione attraverso l’utilizzo dei medesimi 5 numeri adoperati per la schedina base. Il costo standard è di 1€. Si tratta di una soluzione opzionale, e quindi facoltativa, non obbligatoria.

Pertanto sono stati resi noti e aggiornati gli ultimi sorteggi per la nuova opzioneanche attraverso la pubblicazione degli esiti su un quotidiano italiano d’informazione gratuito e disponibile sia in formato semi-tascabile che online: Leggo. A partire dal 2013 è diretto da Davide Desario, subentrato ad Alvaro Moretti.

Si tratta di un modo ulteriore per restare aggiornati su un gioco divertente e interessante come MillionDAY, il quale risulta realizzato in maniera assolutamente sicura.

La sua predisposizione, aggiornamenti inclusi come quello della opzione EXTRA, è stata oggetto di approvazione da parte dell’ADM: l’ente che in Italia si occupa della promozione di un gioco responsabile e consapevole, nell’ottica della prevenzione delle possibili dipendenze.

Il fenomeno del gioco in Italia

Concludiamo con un paragrafo dedicato a quello che viene definito come lo stato dell’arte sul gioco, facendo il punto sul fenomeno.

Prendiamo spunto a tal proposito da uno studio pubblicato da Nomisma: una società specializzata in ricerche di mercato attiva da oltre 35 anni, la quale ha come obiettivo, esattamente come suggerisce il nome, la ricerca del “valore reale delle cose”.

Il report si concentra in particolare sulla cosiddetta Generazione Zeta e, di conseguenza, su un target compreso tra i 14 e i 19 anni.

A fronte di un utilizzo delle soluzioni legate alle formule di intrattenimento, specialmente digitali, da parte del 42% del campione, ad aver sviluppato problematiche inerenti la sfera emotiva, sociale e relazionale è unicamente il 9%.

Un dato su cui ha inciso indubbiamente la condizione eccezionale della pandemia, particolarmente sfavorevole per i giovani, e che porta a riflettere come sia importante fare informazione rispetto all’utilizzo di canali ufficiali per il gioco: quelli approvati dall’ADM, appunto, il cui ruolo appare di primaria importanza. Un discorso che vale anche per una formula di per sé affidabile come quella del MillionDAY.