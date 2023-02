SANREMO | Con Rai Italia Festival la finale fa il giro del mondo

La platea potenziale di Rai Italia supera gli 80 milioni di spettatori ai quali vanno aggiunti i 'neo entrati' europei non raggiunti dalla copertura fino a qualche settimana fa

La serata finale del Festival di Sanremo verrà proposta in tutto il mondo da Rai Italia seguendo un palinsesto specifico tra dirette e repliche. Al termine di quattro serate, Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni ritorneranno nelle case di milioni di italiani residenti all’estero grazie alla modularità dei palinsesti.

Così la diretta a New York e Toronto inizierà alle 14.45 local time e verrà replicata alle 22.45 dello stesso giorno mentre a Los Angeles si inizierà alle 11.45 con il live e alle 19.45 con la riproposizione. In Sudamerica invece si inizierà alle 16.45 (0.45 la replica).

Quasi ‘obbligato’ a causa del fuso orario, il raddoppio del Festival tra Pechino, Perth e Sydney: alla messa in onda in piena notte seguirà la replica alle ore 22.30 local time. Nessuna replica, invece, è prevista in Africa ed Europa dove il segnale arriverà tra le 19.45 a Lisbona, 20.45 a Berlino e le 21.45 di Johannesburg.

