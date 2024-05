Dopo cinque anni, Stefano Pioli ha lasciato il Milan. Le voci circa il successore dell’allenatore parmigiano parlano del tecnico portoghese Paulo Fonseca, già tecnico della Romahttp://www.italiachiamaitalia.it. Queste voci hanno destabilizzato l’ambiente della tifoseria rossonera. Il nome di Fonseca non scalda i cuori dei tifosi rossoneri, compreso il mio. Anzi, non piace proprio alla tifoseria, esattamente come non piaceva lo spagnolo Julen Lopetegui, anch’egli accostato al Milan. I tifosi vorrebbero un tecnico come Antonio Conte o Maurizio Sarri.

Deve essere ricordato che il tecnico portoghese – allenatore della Roma dal 2019 al 2021 – e i suoi risultati non sono stati eccellenti. Anzi, sono stati molto deludenti. Inoltre, è noto che, a parte qualche eccezione, come José Mourinho con l’Inter, i tecnici stranieri non fanno strada qui in Italia.

Oltre a ciò, secondo quello che si dice, Fonseca non ha neppure molto polso con i giocatori. In una squadra importante (come il Milan) e con giocatori importanti, serve un allenatore di carattere.

La sensazione è che la società rossonera voglia un tecnico che si rimetta alla sua volontà, un tecnico “aziendalista” che “non crei problemi”. Una persona che vuole avere “carta bianca”, come Antonio Conte, non piace a Gerry Cardinale e soci.

Nella scorsa stagione, la stagione 2022-23, a pagare il prezzo dei risultati non degni del Milan è stato Paolo Maldini. In questa stagione il capro espiatorio è Pioli, il quale non è immune da colpe ma non è neppure l’unico colpevole della stagione non molto esaltante. Se Fonseca fosse ingaggiato e la prossima stagione andasse male, si dovrebbe dare la colpa al tecnico portoghese?

Se Cardinale pensa di fare affari sfruttando il marchio del Milan in questo modo commette un grosso errore. L’Italia non è l’America. Qui in Italia il calcio è una cosa seria. Con tutto il rispetto, il calcio americano è roba da niente, se confrontato con quello nostrano. Negli Stati Uniti d’America sono altri gli sport che contano. Penso al football, al baseball o al basket. Forse Cardinale non l’ha capito? Credo che la tifoseria glielo farà capirfe quando gli abbonamenti cominceranno a calare.