La settimana si apre con il sole e anche i prossimi giorni promettono bene. In Valle d’Aosta continuerà a nevicare, sarà un po’ nuvoloso in Liguria di Levante, in Toscana, ma non sono previste piogge, vento in Umbria e qualche nuvola in Calabria e Sicilia. Ma sostanzialmente sarà bel tempo ovunque.

C’è un’altra buona notizia: le temperature saranno di sette, otto gradi superiori rispetto al normale periodo.

Nelle Marche, in Abruzzo e anche a Roma saremo oltre i venti gradi: nelle Marche sono previsti 25 gradi e a Roma 23. E pensare che manca circa un mese a Natale…

Tempo stabile, dunque, almeno fino a giovedì. Per venerdì 17, infatti, è prevista una perturbazione, con piogge, non in Toscana, particolarmente monitorata. Ma già sabato tornerà l’alta pressione e si starà bene. Per il momento, l’inverno freddo non si è ancora fatto sentire davvero.