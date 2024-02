La settimana dal punto di vista del meteo comincia con nuvole e pioggia. Una situazione che non cambierà, almeno per i prossimi giorni.

Sarà infatti una settimana spesso piovosa, a tratti perturbata e ancora con tanta neve sulle Alpi. Un ciclone che stazionerà tra Sardegna e Mar Tirreno almeno fino mercoledì 28. Questo causerà moderate e forti piogge nel Centro Nord.

Da giovedì toccherà al Sud Italia, ma al Nord comincerà una nuova perturbazione.

In questi giorni dunque previste piogge diffuse e locali temporali su tutto il Settentrione, in Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e localmente anche sulle Marche.

Il Sud rimarrà in attesa con un tempo più soleggiato e via via più mite dato che soffieranno i venti caldi di Scirocco.

La neve tornerà a cadere su tutto l’arco alpino, inizialmente sarà copiosa fino in valle a ridosso dei confini e oltre i 7-800 metri altrove, poi da martedì il limite si alzerà raggiungendo mediamente i 1200-1300 metri.

Tempo instabile tutta la settimana, e anzi, da venerdì 1 marzo è atteso un nuovo peggioramento al Centro-Nord che si protrarrà anche per il primo weekend di marzo.

E le temperature? I venti di Scirocco con il sole faranno schizzare i valori massimi fino a 20-21°C al Sud, mentre la presenza della pioggia li manterrà attorno ai 10-14°C al Centro-Nord (eccetto sui settori adriatici centrali).

Sulle Alpi, nel frattempo, continuerà ad essere vero inverno, con abbondanti nevicate ovunque.