MESSICO | Corso gratuito per giovani italo-messicani: “Anche noi siamo italiani”

Il Comites del Messico sta organizzando un corso gratuito online (zoom) per i giovani italo-messicani: “Anche noi siamo italiani”. La coordinazione dell’evento è a cura di Daniela Zumpano, giovane italo-messicana, Consigliere nonché Responsabile della Comunicazione del Comites, con il supporto del Presidente Giovanni Buzzurro e il Vicepresidente Antonio Mariniello.

L’obiettivo è quello di avvicinare i più giovani all’attuale comunità italiana, incoraggiandoli a studiare la lingua e soprattutto far in modo che non vadano perse le tradizioni, le usanze e l’amore per le nostre radici.

Il corso si svolgerà nel prossimo mese di ottobre, avrà una durata di 2 ore nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 19:00 alle ore 21:00 (CDMX) a partire dal 2 ottobre sino al 26 ottobre.

Il corso sarà impartito in lingua italiana e spagnola, quindi si raccomanda, di preferenza, una conoscenza della lingua di livello base, perlomeno A1, questo al fine di potersi integrare ed interagire meglio con gli esponenti. Ci saranno diverse attività fra cui registrare podcast in italiano. Alla fine del corso si verrà dato un certificato di partecipazione.

I requisiti per poter accedere al corso sono:

Essere italiani o messicani di nascita con origine italiana Vivere in Messico Fascia d’età: 16 anni -30 anni

• Documento d’identità: Passaporto italiano/Certificato di nascita (per i maggiorenni nati in Italia), INE (per i maggiorenni nati in Messico), Certificato di nascita (per i minorenni)

• Un documento che dimostri la tua ascendenza italiana se nato in Messico (passaporto italiano, certificati di nascita degl’immigrati italiani, ecc)

Sarà necessario:

• un computer con connessione internet

• taccuino

• penna

Il corso sarà formato da 30 persone e i posti saranno suddivisi nella seguente maniera:

• 6 posti riservati per gli italo-messicani di Veracruz

• 6 posti riservati per gli italo-messicani di Chipilo, Puebla

• 6 posti riservati per gli italo-messicani di Cittá del Messico

• 12 posti riservati per gli italo-messicani della Repubblica Messicana

Gli esponenti: Anna Maria Coggiola, Antonio Mariniello, Daniela Zumpano, Gioana Mazzocco, Giuseppe Lo Brutto, Mariel Pitton Straface, Piero Falorio, Riccardo Cannelli, Silvia Zueck

Con la musica di: Giovanni Buzzurro & Maurizio Colì

Con la partecipazione di: Arturo Berra, Guglielmo Filippo Finotti, Manuela Paterna, Marina Tomei, Miriam Manica e Valentina Buzzurro

Voice-over: Marco Cantoni & Marco Saccucci

Con la collaborazione di: Punto d’incontro, Società Dante Alighieri di Città del Messico, Associazione dei Ricercatori Italiani in Messico, Associazione Bellunesi nel Mondo Messico, Associazione Piemontesi nel Mondo Messico, Circolo Trentino Città del Messico, Associazione Nazionale Carabinieri Sesione Estera di Guadalajara, Museo de la Inmigración Italiana en México (Chipilo, Puebla), Museo Dr. José Benigno Zilli Manica (Colonia Manuel González, Zentla, Veracruz)

Gli interessati a partecipare possono inviare una mail a: corsogiovani@outlook.com per continuare il processo.

Esamineremo la tua candidatura e ti informeremo il prima possibile se sarai selezionato. Tieni presente che questa volta i posti sono solo 30 e le candidature possono essere molte di più. Tuttavia, c’è la possibilità che venga aperta un’altra data per questo corso. Ti invitiamo a rimanere informato visitando il nostro sito web e le nostre reti sociali: comites.mx @comitesmessico (Facebook, Instagram, X).

Comites Messico