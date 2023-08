Bianca Berlinguer dal 5 settembre su Rete 4: “Ci sarà anche Mauro Corona”

La giornalista: “So che la scelta di passare da Rai a Mediaset ha suscitato anche perplessità e critiche. Non me le nascondo, ma ho fiducia che il programma dimostrerà che le nostre idee e le nostre passioni non sono in alcun modo cambiate”

Dopo un po’ di vacanze nella mia meravigliosa Sardegna si torna al lavoro. Quest’anno, lo sapete, non è uguale a quelli precedenti. C’è una novità importante: la nostra trasmissione andrà in onda sempre il martedì, sempre alle 21.25 ma su Rete 4”. Lo scrive Bianca Berlinguer sui propri profili social.

“Abbiamo ritenuto – spiega la giornalista e conduttrice – che questa rete offrisse, nell’attuale situazione, le condizioni migliori per proseguire con serenità il nostro lavoro. So che la scelta di passare da Rai a Mediaset ha suscitato anche perplessità e critiche. Non me le nascondo, ma ho fiducia che il programma, che andrà in onda dal 5 settembre, dimostrerà che le nostre idee e le nostre passioni non sono in alcun modo cambiate e che i dibattiti, le parole che diremo e le immagini che mostreremo saranno la più coerente prosecuzione del lavoro fatto negli anni precedenti”.

“Ci auguriamo che i nostri tradizionali ascoltatori e amici si uniscano al pubblico che da sempre segue Mediaset e l’informazione di Rete 4. Vogliamo provare, come sempre in passato, a rivolgerci a tutti, superando pregiudizi e barriere di ogni tipo. Vi aspettiamo da martedì 5 settembre, alle 21.25 su Rete 4 e, come sempre, sarà con noi anche Mauro Corona”, conclude Bianca.