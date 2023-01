Merlo, Odoguardi, Borghese e Tirelli al Senato per parlare di italiani all’estero

Oggi, mercoledì 25 gennaio, alle ore 15, su iniziativa del Sen. Mario Borghese (MAIE), si svolgerà presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica Italiana, il convegno dal titolo “Italiani all’estero: una risorsa culturale, sociale ed economica per l’Italia nell’era della globalizzazione“, ovvero “le potenzialità della rete degli italiani nel mondo”.

Ad aprire l’appuntamento sarà il Sen. Ricardo Merlo, fondatore e presidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero, già Sottosegretario agli Esteri. Seguirà l’intervento di saluto del vicepresidente MAIE, Vincenzo Odoguardi. Prenderanno dunque la parola i parlamentari del MAIE, Sen. Mario Borghese – membro dell’Ufficio di presidenza delle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio – e On. Franco Tirelli, membro della commissione Affari Esteri della Camera.

Saranno presenti al convegno imprenditori e professionisti italiani che vogliono conoscere meglio il MAIE e i suoi obiettivi.

“Abbiamo deciso di organizzare questo appuntamento per mettere l’accento sulla necessità di dare maggiore spazio, all’interno della politica e delle istituzioni italiane, alle tematiche che più da vicino interessano gli italiani all’estero”, dichiara il Sen. Borghese. “Gli italiani nel mondo – aggiunge il vicepresidente MAIE Odoguardi – meritano di essere protagonisti della ripresa italiana, dopo lo stop dovuto alla pandemia. Tanti sono i modi in cui possono dare il proprio contributo – penso ad esempio al turismo delle radici, alla promozione del made in Italy o della cultura italiana nel mondo – e proprio di questo parleremo durante l’evento organizzato in Senato”, conclude.