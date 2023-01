MESSICO | Italiani all’estero, conclusa la missione del Sottosegretario Silli [FOTO]

Il sottosegretario per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale Giorgio Silli ha concluso martedì 24 gennaio una missione in Messico, nel corso della quale ha avuto colloqui con la ministra della Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, con il sottosegretario per il Commercio estero del ministero dell’Economia, Alejandro Encinas Najera, con i sottosegretari agli Affari Esteri: per le Relazioni esterne Carmen Moreno Toscano, per gli Affari multilaterali e i diritti umani Martha Delgado, per l’America Latina e i Caraibi Maximiliano Reyes Zúñiga.

Nel corso della missione, il sottosegretario Silli ha inoltre incontrato una qualificata rappresentanza della comunità e delle imprese italiane presenti nel Paese.

“Il Messico è un Paese di grande rilevanza strategica per l’Italia, al quale siamo legati da forti affinità storiche e culturali ed eccellenti relazioni bilaterali, che la mia visita aspira a rafforzare ulteriormente”, ha dichiarato il sottosegretario Silli, riguardo al ricco programma che lo ha visto impegnato negli ultimi tre giorni nella capitale messicana.

L’incontro al ministero dell’Economia con il sottosegretario Encinas è stata l’occasione per un “fruttuoso scambio di vedute sulla situazione economica a livello globale e locale, nonché sulle opportunità per incrementare l’interscambio commerciale e i flussi di investimento tra Italia e Messico”. Si è in particolare fatto riferimento alle nuove catene globali del valore, richiamando i concetti di friendshoring e nearshoring. La discussione si è soffermata sulle potenzialità del Messico come porta di accesso al mercato nordamericano in forza dell’accordo di libero scambio esistente con Usa e Canada.

Il sottosegretario Silli ha poi incontrato nel pomeriggio la ministra della Cultura Alejandra Frausto Guerrero, con la quale ha passato in rassegna i diversi ambiti in cui si estende la cooperazione culturale tra Italia e Messico, tra cui la promozione della lingua, la cooperazione fra università e gli scambi accademici.