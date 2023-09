Ad agosto il mercato immobiliare residenziale americano ha messo a segno un aumento progressivo dei nuovi annunci del 1,8%, in controtendenza rispetto al tipico calo stagionale che si verifica abitualmente tra luglio e agosto e soprattutto rispetto alla diminuzione del 12,8% registrata ad agosto 2022. Parallelamente, sono aumentate anche le vendite di case, con un incremento del 7,4% rispetto a luglio, a fronte di un prezzo mediano di vendita di $425.000, rimasto invariato. Questo quanto emerge relativamente alle 50 aree metropolitane prese in esame dall’USA Market Housing Report elaborato da RE/MAX.

I dati analizzati ad agosto 2023 rispetto a luglio differiscono notevolmente se comparati ad agosto 2022: anno su anno le nuove inserzioni sono diminuite del 13,2% e le vendite di case del 13,1%, a fronte di un aumento del prezzo mediano di vendita del 3,7%.

Cresce, invece, il numero totale di case in vendita che ad agosto 2023 segna un +2,7% rispetto a luglio 2023, ma un calo del 13,2% anno su anno.

“I compratori dovrebbero essere felici di vedere l’incremento graduale ma costante degli annunci immobiliari disponibili, indipendentemente dai confronti con l’anno scorso”, afferma Nick Bailey, Presidente e CEO di RE/MAX. “Più annunci significano più opzioni, il che è un vantaggio per i compratori che non sono ancora riusciti a trovare la casa giusta, e per chi finora è stato riluttante a iniziare la ricerca. Con l’aumento dell’offerta, la crescita delle vendite e prezzi che si stabilizzano, dalle analisi di agosto emergono dunque diversi elementi positivi”.

Todd Luong, agente immobiliare di RE/MAX DFW Associates a Dallas-Fort Worth, Texas, sottolinea che anche leggeri incrementi dell’offerta possono influenzare i prezzi di vendita. “Ad agosto nel mercato di Dallas-Fort Worth le case in vendita sono aumentate e, da luglio ad agosto, abbiamo rilevato un piccolo calo dei prezzi. In generale, le case con prezzi inferiori alla media si stanno ancora vendendo relativamente velocemente, poiché l’accessibilità rimane un problema per molte persone”.

Altre metriche degne di nota emerse dall’USA Market Housing Report di RE/MAX ad agosto 2023:

• Le case sono state vendute in media al 99% del prezzo iniziale richiesto, rispetto al 100% sia di luglio che di agosto 2022.

• L’andamento di vendita media mensile ad agosto è stato di 1,7, lo stesso di luglio 2023 e agosto 2022.

• Le case vendute ad agosto sono rimaste sul mercato in media per 34 giorni, 3 giorni in più rispetto a luglio e 5 giorni in più rispetto ad agosto dell’anno scorso.

I dati da evidenziare e le metriche del mercato immobiliare americano emersi dall’USA Market Housing Report di agosto 2023 includono:

Nuovi immobili in vendita

Nelle 50 aree metropolitane ad agosto 2023, il numero di nuovi immobili in vendita è aumentato del 1,8% rispetto a luglio 2023 e diminuito del 13,2% rispetto ad agosto 2022. Le aree con il maggior calo percentuale di nuove inserzioni rispetto all’anno precedente sono state Phoenix, AZ con -36,6%, Las Vegas, NV con -32,9%, e Raleigh, NC con -29,5%. Quelle con il maggiore aumento percentuale dell’offerta rispetto all’anno precedente sono state Bozeman, MT con +20,1%, Milwaukee, WI con +11,7%, e Wichita, KS con +6,4%.

Transazioni concluse

Ad agosto 2023, il numero totale delle transazioni è aumentato del 7,4% rispetto a luglio 2023 e diminuito del 13,1% anno su anno. Le aree con la maggiore diminuzione percentuale di transazioni di vendita rispetto all’anno precedente sono state Anchorage, AK con -25,2%, Cleveland, OH con -23,7%, e Manchester, NH con -23,3%. Solo due aree hanno registrato un aumento percentuale delle vendite rispetto all’anno precedente, Bozeman, MT con +12,0% e Dover, DE con +1,2%.

Prezzo mediano di vendita

Il prezzo mediamo di vendita delle 50 aree metropolitane esaminate da RE/MAX ad agosto 2023 è stato di $425.000, invariato rispetto a luglio 2023, e in aumento del 3,7% rispetto ad agosto 2022. Le aree con la maggiore diminuzione percentuale del prezzo mediano di vendita rispetto all’anno precedente sono state Salt Lake City, UT con -3,7%, Phoenix, AZ con -2,6%, e Portland, OR con -1,7%. Le aree con il maggiore aumento percentuale del prezzo mediano di vendita rispetto all’anno precedente sono state Milwaukee, WI con +12,4%, Manchester, NH con +10,7%, e Bozeman, MT con +10,4%.

Rapporto fra prezzo di vendita e prezzo iniziale

Ad agosto 2023, il rapporto medio fra il prezzo di vendita e il prezzo iniziale di tutte le 50 aree metropolitane prese in considerazione dal Report RE/MAX è stato del 99%, in calo rispetto al 100% di luglio 2023 e di agosto 2022. Il rapporto fra prezzo di vendita e prezzo iniziale viene calcolato come il valore medio del prezzo di vendita diviso per il prezzo inizialmente richiesto nella compravendita. Se è maggiore del 100%, la casa è stata venduta a un prezzo superiore a quello iniziale. Se è minore del 100%, la casa è stata venduta a un prezzo inferiore a quello iniziale. Le aree metropolitane con il rapporto più basso fra prezzo di vendita e prezzo iniziale sono state Miami, FL al 95%, seguita da Bozeman, MT, Coeur d’Alene, ID, New Orleans, LA e San Antonio, TX al 97%. I rapporti più alti sono stati registrati a Hartford, CT al 105% e Trenton, NJ al 104%.

Giorni di permanenza sul mercato

La media dei giorni di permanenza sul mercato per le case vendute ad agosto 2023 è stata di 34, in aumento di 3 giorni rispetto a luglio 2023 e di 5 rispetto ad agosto 2022. Le aree metropolitane con il minor numero di giorni di permanenza sul mercato sono state Baltimore, MD con 11, Washington, DC con 13, seguite da Dover, DE e Philadelphia, PA a 15. Le medie più alte sono state a Fayetteville, AR a 70, seguite da Coeur d’Alene, ID e San Antonio, TX a 61. I giorni di permanenza sul mercato sono il numero di giorni che intercorrono fra la data di conferimento dell’incarico e la firma del contratto di vendita.

Andamento di vendita media mensile

Il numero di case in vendita ad agosto 2023 è aumentato del 2,7% rispetto a luglio 2023 e diminuito del 13,2% rispetto ad agosto 2022. Sulla base del tasso di vendite registrato ad agosto 2023, i mesi relativi agli immobili in vendita sono stati 1,7, dato invariato rispetto a luglio 2023 ed agosto 2022. Ad agosto 2023, le aree con il minor numero di mesi di offerta sono state Charlotte, NC e Trenton, NJ a 0,7. le aree con il maggior numero di mesi di offerta sono state Bozeman, MT e San Antonio, TX a 3,7, seguite da Houston, TX a 3,3.