Abbiamo capito che la Francia e la Germania non sono nostre amiche. Riguardo alla questione dei migranti, per Parigi e Berlino ci dobbiamo arrangiare. A questo punto, si parla tanto di europeismo, ma ciò non ha senso. Non ha senso parlare di europeismo per poi lasciare solo un Paese (che per di più è un fondatore dell’Unione Europea) che rischia di trovarsi in una vera e propria emergenza.

Per l’Unione Europea, noi dovremmo solo pagare le tasse senza chiedere il rispetto dei nostri diritti? Sembra che l’andazzo sia questo.

L’Unione Europea non tutela i nostri diritti. Lampedusa rischia il collasso, ma sembra che a Bruxelles questo non interessi, perché Francia e Germania non vogliono i migranti. Eppure, risulta che (per esempio) dalla Germania arrivano fondi alle organizzazioni non governative che portano i migranti qui da noi con le loro navi. Questo non può essere accettato.

Quello che fa specie è la sinistra italiana, che non fa altro che gettare fango sul nostro Paese, pur di screditare un governo di cui non fa parte. Questo è veramente disdicevole. Pur di gettare discredito sul governo, questa sinistra è disposta anche a fare i patti col diavolo. Riflettiamo.