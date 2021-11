Media sondaggi Termometro Politico: Pd primo partito, l’unico a superare il 20%

Il Pd è primo ed è l’unico partito a superare il 20%. Questi in sintesi i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico. Come già era avvenuto per diversi istituti anche in media ora il Pd è il primo partito nazionale. Anche se con una percentuale, il 20,2%, paradossalmente inferiore a quella che aveva in periodi in cui era dato in declino, e più bassa anche di quanto ottenuto alle europee.

Il fatto è che vi è un grande pluralismo in testa, con le due principali forze del centrodestra, Lega e Fratelli d’Italia, che si contendono elettori rimanendo però entrambi al di sotto del 20%, rispettivamente al 18,7% e al 19,8% questa settimana.

Forza Italia rimane pressoché stabile al 7,4%, come il Movimento 5 Stelle, che con il 15,9% cresce di due decimali, ma rimane vicino ai minimi storici.

Tra gli altri partiti più piccoli sono al 3,7% gli ex partiti di LeU, Sinistra Italiana e Articolo 1, e rimane al 2,6% Italia Viva, mentre perde consenso per la prima volta da luglio Azione, che ora è al 3,7%.