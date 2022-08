Matrimonio da sogno per Jennifer Lopez e Ben Affleck

Jennifer Lopez ha pronunciato il fatidico sì per la seconda volta. Il matrimonio è stato officiato in Georgia, nella lussuosa villa del marito

We said Yes. Il secondo sì di JLo. Dopo il matrimonio lampo con Ben Affleck, celebrato in una chappelle di Las Vegas, ed il meraviglioso viaggio di nozze a Parigi, la patria dell’amore, Jennifer Lopez ha pronunciato il fatidico sì per la seconda volta. Il matrimonio è stato officiato in Georgia, nella lussuosa villa del marito. Una cerimonia in pompa magna, dove la bellissima JLo ha sfoggiato tre look da favola.

Tre stupendi abiti, creati apposta per lei da Ralph Lauren.

Per la cerimonia ha indossato una originalissima e preziosa gonna, realizzata con circa 1000 fazzoletti cuciti a mano, per 500 metri di tessuto. Il secondo modello si ispira invece agli anni Trenta, ricoperto di perle e a collo alto. Il terzo, infine, ha una silhouette a sirena, aperto sul decolté, intrecciato sulla schiena e adornato di preziosi cristalli Swarovski. Dopo la cerimonia il consorte Ben Affleck è volato sul set, dove sta girando un film sulla vita di Sonny Vaccaro, ex dirigente della Nike.

Happy Birthday, Elisabetta Gregoraci festeggia i 101 anni della nonna a Soverato. Insieme a lei a coccolare l’amata nonnina anche la sorella Marzia; assente invece il figlio Nathan Falco, in vacanza a Mykonos con il padre Flavio Briatore. Alcuni rumors insinuano che ci sarebbe un grande feeling fra Ely e Giulio Fratini, ex di Roberta Morise e di Raffaella Fico.

Bombe sexy 1. Elisabetta Canalis alle prese con il suo hair stylist per studiare una nuova acconciatura sbarazzina, posta le foto in lingerie e short sui social. Ely ha un grande charme e in questo periodo la vediamo sul piccolo schermo nella pubblicità di un noto brand di acque e bevande.

Bombe sexy 2 e Birthday Week. Dua Lipa in vacanza a Ibiza festeggia il compleanno con un birthday week a base di outfit firmati e very sexy. Fra le scelte, un micro reggiseno gioiello, maxi gonna e platform altissimi di Marc Jacobs; outfit vintage Dior con denim trompe l’oeil su bikini e pareo abbinati a stivali; un Mugler lungo e attillato guarnito da fiamme colorate in pelle. Still single. Raffaella Fico è tornata single. Al capolinea la love story con Piero Noti, dopo un anno d’amore, la notizia annunciata dalla starlette sui social. I motivi della rottura sono top secret. La Fico ha una bambina di 10 anni, Pia, avuta da Mario Balotelli.

Buen retiro? No, ciak in azione. Patrick Dempsey, ex protagonista del serial tv Grey’s Anatomy e del film cult Bridget Jones baby’s, si trova in Italia, a Maranello, per girare alcune scene del film dedicato alla vita di Enzo Ferrari. Le sue numerose fans sono avvisate.