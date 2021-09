Mario Giacomelli, giornalista e critico cinematografico da oltre trent’anni in Costa Rica

Dopo aver svolto il servizio militare obbligatorio, una vacanza lo portó un po' per caso in Costa Rica, nel gennaio del 1986. Da allora risiede nella capitale, San José

Nipote dello scultore veneto Servilio Rizzato (1884-1939), Mario Giacomelli é nato a Padova, il 5 agosto 1964. Dai suoi genitori, Pier Federico e Francesca, imparó ad amare e studiare il cinema sin da bambino.

Sua sorella Maria Francesca, lo spinse a muovere i primi passi nella critica cinematografica. Si formó prima come autodidatta e poi presso il British Film Institute di Londra.

Pubblicó il suo primo articolo a 18 anni, quando frequentava l’ultimo anno del Liceo Classico Tito Livio. Collaboró con diverse testate locali, tra cui Week-End Veneto e Il Mattino di Padova.

Dopo aver svolto il servizio militare obbligatorio, una vacanza lo portó un po’ per caso in Costa Rica, nel gennaio del 1986. Da allora risiede nella capitale, San José.

Sposato con la costarricense Laura Gutiérrez e padre di tre figli (Valeria, Federico e Maria Laura), Giacomelli ha sviluppato la sua carriera come critico in tutti i mezzi di comunicazione: stampa, radio, televisione e media digitali.

Lavoró per 17 anni come recensore del quotidiano La República e per 20 anni come critico, presentatore e commentatore di Canal 7. Realizzó diversi reportages come inviato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Inoltre, si impegna nella diffusione della cultura cinematografica, soprattutto quella italiana, realizzando cineforum, corsi di storia del cinema e cicli di proiezioni.

Dal 2016 gestisce il canale di YouTube “Buen Cine con Mario Giacomelli”, dove ogni settimana continua a recensire tutti i film che escono nelle sale – e adesso anche nelle piattaforme digitali.