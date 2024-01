“In questa manovra per gli italiani all’estero c’è poco o nulla. In particolare, il Governo Meloni sta facendo di tutto per scoraggiare il rientro in Italia dei nostri connazionali all’estero”. Lo dichiara la deputata Federica Onori, capogruppo del Movimento 5 Stelle nella commissione Esteri di Montecitorio eletta nella circoscrizione estera.

“Con un accanimento tutt’altro che patriottico, li sta infatti ostacolando in ogni modo: non solo non prevedendo un congruo periodo per il regime transitorio in merito alle agevolazioni fiscali, ma anche aumentando l’imposta sugli immobili posseduti all’estero.

Su entrambe le questioni il M5S ha presentato emendamenti e ordini del giorno a mia prima firma, che sono stati respinti dal Governo”.

Anche per quanto riguarda la case che i residenti in Italia possiedono all’estero non ci sono buone notizie: “La cosiddetta Ivie, con la manovra aumenta del 40%: questo rappresenta un enorme disincentivo economico per chi intende riprende la residenza in Italia e che quindi si ritroverebbe a pagare questa tassa, in particolare per chi ha immobili nel Regno Unito a causa della Brexit che ha rivoluzionato i valori del mercato immobiliare”, conclude Onori.