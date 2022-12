MANOVRA | Billi (Lega): “Potenziata la rete consolare, dal Pd solo mistificazioni”

“Potenziare la Rete Consolare con 520 nuove assunzioni. Ne davo notizia con il mio comunicato del 15 dicembre, dove sottolineavo come il presidente della Commissione Esteri di Montecitorio, Giulio Tremonti, mi aveva personalmente assicurato che avrebbe sostenuto in Commissione questo emendamento alla Legge di Bilancio. Infatti, la Farnesina aveva inviato una bozza di emendamento a tutti i gruppi parlamentari. Quindi ne abbiamo discusso e abbiamo votato in Commissione, tutti a favore tranne i 5 Stelle. Ma ancora una volta il PD cerca di attribuirsi meriti non suoi, che vengono invece dal lavoro del Presidente Tremonti, dei colleghi della maggioranza e del sottoscritto. Comunque non attribuisco importanza a questo modus procedendi del PD, rissoso e inconcludente, e continuerò a lavorare per il bene della Comunità Italiana all’estero, come ho sempre fatto”. Così Simone Billi, capogruppo della Lega Salvini Premier in Commissione Esteri.