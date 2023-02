MADE IN ITALY | Urso: “Presto un marchio di qualità per il tessile”

Una misura specifica di tutela del tessile, come quella dei prodotti agroalimentari, che assicuri una “garanzia di qualità legata alla tradizione, tutta da preservare” del distretto industriale di Prato. E’ la proposta il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, in un messaggio inviato in occasione della cerimonia del Premio Santo Stefano, giunto alla sua 13ma edizione, che si è svolto a Prato.

Urso – scrive La Nazione – ha annunciato la volontà del governo di valorizzare e tutelare le imprese italiane e di conseguenza il Made in Italy “a partire dalla legge delega alla quale stiamo lavorando, che potrà contare sul nuovo Fondo da 100 milioni previsto in legge di bilancio“, “una volta si diceva ‘il bello e ben fatto’. Oggi non basta più”.

Urso ha avuto anche parole di apprezzamento “per l’impegno profuso sul fronte della sostenibilità, comprensiva sia dei temi ambientali che sociali”.