SIMEST, società del Gruppo CDP che sostiene l’internazionalizzazione delle imprese italiane e Assocamerestero, Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE) e di Unioncamere, hanno firmato un protocollo d’intesa che ha l’obiettivo di supportare le aziende italiane nei processi di crescita sui mercati esteri.

E’ certamente una buona notizia, che ci auguriamo possa contribuire a far crescere il made in Italy nel mondo, alimentando così l’economia italiana.

Da sempre come MAIE operiamo per promuovere l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane. Anche a questo è servito l’evento che abbiamo organizzato al Senato nel gennaio 2023, nel corso del quale si è messo l’accento sulla necessità di coinvolgere la vasta rete di italiani all’estero nella promozione del Sistema Italia oltre confine.

In questo, hanno sicuramente un ruolo fondamentale le Camere di commercio italiane nel mondo. Se messe in condizioni di lavorare al meglio, possono diventare veri e propri motori di italianità. La rete camerale, infatti, rappresenta una grande risorsa per la promozione dell’Italia; può davvero fare moltissimo quando si tratta di aiutare le nostre imprese a conquistare fette di mercato all’estero.

Ciascuna delle 86 Camere di Commercio Italiane all’Estero ha una conoscenza e un’esperienza sul campo, per ciò che riguarda il proprio mercato di riferimento, che valgono oro. Ecco perché come Movimento Associativo Italiani all’Estero continuiamo a lavorare per garantire al sistema camerale le risorse necessarie per operare al meglio, per sostenere le piccole e medie imprese italiane e aiutarle a crescere e a conquistare uno spazio sempre maggiore nel mercato globale.

Vincenzo Odoguardi, vicepresidente MAIE