M5S | Giuseppe Conte in tour per difendere il reddito di cittadinanza [VIDEO]

Giuseppe Conte in tour per difendere il reddito di cittadinanza contro il governo Meloni che lo vuole cancellare.

L’ex premier sarà a Scampia venerdì 2 dicembre, alle 17, nel parco Corto Maltese di via Hugo Pratt per una mobilitazione con la quale si chiede il mantenimento della misura voluta dai pentastellati.

Parte dalla Campania, infatti, dal quartiere Scampia di Napoli, il tour del Movimento 5 Stelle per difendere il reddito.

“Da Scampia – si legge in una nota targata M5S – parte il tour in difesa del reddito di cittadinanza che toccherà tutta Italia.

Racconteremo le storie di chi, grazie alla misura del Movimento 5 Stelle, ha potuto garantire alla propria famiglia dignità e sostegno. Difenderemo il reddito di cittadinanza in parlamento, non soltanto per il Mezzogiorno ma per tutto il Paese, perché gli italiani non possono essere costretti a scegliere tra mangiare e pagare le bollette.

Questo governo vuole eliminare l’unica misura che continua a salvare dalla fame centinaia di migliaia di famiglie e lavoratori che percepiscono stipendi miseri”.