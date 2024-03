L’ex-ministro dei Beni Culturali ed attuale senatore ed esponente di spicco del Partito Democratico Dario Franceschini ha invitato i partiti dell’opposizione a disertare la Commissione d’inchiesta sul Covid. Dunque, il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e gli altri partiti dell’opposizione boicotteranno la commissione?

In altri Paesi sono già state istituite delle commissioni simili. Vi è una richiesta di chiarezza riguardo alla gestione del Covid e ai vaccini. La gente pone delle domande e chi di dovere deve rispondere. Domandare è lecito e rispondere è cortesia. Anzi, in questo caso, rispondere è un atto dovuto.

Perché qui in Italia non si dovrebbe fare una commissione del genere? Perché non si vuole trattare il tema riguardo agli effetti avversi dati dai vaccini anti-Covid? Perché non si vuole rispondere a chi pone delle legittime domande? L’ex-premier Giuseppe Conte, attuale capo del Movimento 5 Stelle, e l’ex-ministro della Salute Roberto Speranza, oggi deputato del Partito Democratico, non vogliono rispondere.

A chi pone delle domande riguardo a questo tema, l’ex-premier e l’ex-ministro non rispondono o rispondono in malo modo.

Uno dei capisaldi della democrazia è la trasparenza. Le istituzioni devono essere quasi come una “casa di vetro”. Ora, serve trasparenza riguardo al tema inerente al Covid. Purtroppo, fino ad ora non c’è stata tutta questa trasparenza. Ci sono stati solo silenzi e pessime risposte da parte dei diretti interessati. Se il Partito Democratico e gli altri partiti dell’opposizione volessero impedire di fare chiarezza non farebbero una bella figura di fronte agli italiani e dimostrerebbero scarsa sensibilità democratica.