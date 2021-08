Lo storico ristorante “Zeffirino” di Genova sbarca in Grecia, inviato via aereo un quintale di pesto

Sull’isola di Santorini, all’interno di un hotel a cinque stelle. “Nell’era del covid ci muoviamo e continuiamo ad espanderci, perche’ ci conoscono e sanno che lavoriamo bene e ci vogliono un po’ ovunque”

Sbarca in Grecia, più precisamente a Santorini, la storica catena di ristoranti ‘Zeffirino’, nata a Genova nel dopoguerra e celebre per aver servito da Papa Wojtyla a Gorbaciov, da Frank Sinatra a Liza Minelli. La catena italiana sfida il covid con un nuovo ristorante e una nuova trattoria in una delle più belle isole della Grecia.

Il patron Luciano Zeffirino Belloni a Genova racconta: “Nell’era del covid ci muoviamo e continuiamo ad espanderci, perche’ ci conoscono e sanno che lavoriamo bene e ci vogliono un po’ ovunque, dopo Las Vegas e Hong Kong, arriviamo anche in Grecia sull’isola di Santorini, dove abbiamo gia’ inviato un quintale di pesto fatto con basilico genovese biologico ‘Giusto’ di Cogoleto via aereo da Milano – ha spiegato Zeffirino -. Il nostro nuovo ristorante, gestito da mio figlio Marco, e’ collocato nell’ambito di un hotel a cinque stelle”, che ha voluto l’apertura.

Nel corso dei decenni dal ristorante di Genova e’ sorta una catena simbolo della cucina italiana nel mondo, amata da personaggi come Frank Sinatra, appunto, ma anche Luciano Pavarotti, Gerard Depardieu, Cassius Clay, Celine Dion e Jean-Claude Van Damme. Negli Stati Uniti il pesto di ‘Zeffirino’ e’ cosi’ amato che anche Donald Trump e Madonna hanno richiesto consegne speciali.

“Puoi costruire un palazzo, ma se dentro non ci metti le persone giuste, che sanno lavorare, e un prodotto buono, non vai da nessuna parte”, ha anche rivendicato con orgoglio il patron dello ‘Zeffirino’.