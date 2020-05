L’INTERVISTA | Romagnoli (MdL): a ItaliaChiamaItalia: “Il governo non dura, Conte illude gli italiani”

In vent’anni di carriera politica cosa ha imparato Massimo Romagnoli? “Che la politica non deve essere una professione, ma un periodo di vita in cui si serve il Paese e gli italiani”. Un messaggio agli italiani nel mondo? “Confidate nella politica, informatevi, scegliete i vostri rappresentanti con intelligenza”. Un giudizio su Merlo Sottosegretario? “Nessuno rappresenta gli italiani all’estero meglio di lui”

On. Massimo Romagnoli, presidente del Movimento delle Libertà, vent’anni di carriera politica. Si ricorda ancora gli inizi?

Certamente. Era il 4 giugno del 2000, quando ho chiamato la Segreteria di Silvio Berlusconi a Viale Monza a Milano.

Vent’anni dopo, cos’ha imparato?

Che la politica non deve essere una professione, ma un periodo di vita in cui si serve il Paese e gli italiani. Si è pagati per migliorare il tenore di vita dei nostri connazionali, per risolvere i problemi di tutti e non dei singoli. Per difendere l’Italia, le nostre tradizioni, la nostra cultura; per aiutare coloro che sono in maggiore difficoltà.

Se dovesse fare un bilancio di questi vent’anni?

Bilancio positivo. Eletto consigliere Comites in Grecia; Eletto Consigliere CGIE per Turchia, Spagna, Israele e Grecia; Eletto Parlamentare alla Camera dei Deputati, nominato Presidente dell’EIM (Ente Nazionale della Montagna); nominato dal Presidente del Consiglio Presidente del CDA di due aziende di Stato; Eletto Vice Coordinatore di Forza Italia Sicilia; eletto Presidente della Confederazione degli Imprenditori Italiani i Europa.

Lei ha conosciuto il Parlamento, è stato tra i primi parlamentari eletti all’estero nel 2006. Da allora ad oggi, è cambiato qualcosa secondo lei nel modo in cui l’Italia guarda agli italiani nel mondo?

Oggi non siamo più invisibili, le nostre problematiche vengono discusse sui tavoli di più alto livello istituzionale, alla ricerca di soluzioni che tuttavia, purtroppo, non sempre arrivano; tutti i parlamentari eletti all’estero, sia di destra che di sinistra, si impegnano per portare in Parlamento i temi di maggiore interesse per gli italiani nel mondo. Certo, tra gli eletti all’estero ci sono quelli bravi, molto pochi, e quelli meno bravi, tanti.

Un messaggio agli italiani nel mondo?

Confidate nella politica, informatevi, scegliete i vostri rappresentanti con intelligenza. Pungolate sempre i parlamentari eletti all’estero, i quali sono pagati per servire, non per fare presenza.

E se potesse inviare un messaggio al Sottosegretario agli Esteri Sen. Ricardo Merlo, con delega agli italiani nel mondo, che cosa gli direbbe?

Il Sottosegretario Merlo è una persona di animo nobile, si spende con forza per le problematiche degli italiani all’estero. Dopo Mirko Tremaglia, è l’unico che conosce benissimo le nostre problematiche. E’ un italiano nel mondo, figli di emigrati, eletto all’estero ad ogni elezione dal 2006: nessuno meglio di lui può rappresentarci. Certo, posso anche non condividere le sue opinioni politiche, ma condivido il suo modo di fare e le sue strategie.

Massimo Romagnoli, presidente del Movimento delle Libertà

Parliamo del Movimento della Libertà, la sua creatura politica. Pensate di presentare liste MdL alle prossime selezioni dei Comites?

Certamente, il nostro primo obiettivo è proprio quello di presentare in tutta Europa le nostre liste: stiamo lavorando dallo scorso ottobre insieme al vice presidente MdL Francesco Patamia.

Quali saranno le prossime iniziative Mdl in Europa?

Incontri con gli italiani città per città, a settembre un incontro a Bruxelles con tutti i coordinatori nazionali e a dicembre una grande riunione a Francoforte.