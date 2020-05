FARNESINA | Merlo riceve Sottosegretario Di Stefano, focus su Camere di Commercio e Made in Italy

Si è tenuto ieri alla Farnesina l’incontro tra i Sottosegretari agli Esteri Sen. Ricardo Merlo e On. Manlio Di Stefano.

Un faccia a faccia durante il quale, dopo avere analizzato insieme l’attualità politica italiana, si è parlato in particolare di Camere di Commercio e promozione del made in Italy nel mondo.

Si tratta di un circuito, quello del mondo camerale, fatto di imprenditori e di professionisti che conoscono molto bene le leggi del mercato e i propri territori di appartenenza, da cui arriva la spinta necessaria a diffondere le nostre eccellenze italiane oltre confine.

A conclusione dell’incontro, Merlo ha offerto al collega Di Stefano un mate, tipica bevanda di Argentina e Uruguay

L’Italia, nel post emergenza Covid 19, potrà ripartire anche grazie al proprio export; il made in Italy – enogastronomico ma non soltanto – contribuirà certamente a fare in modo che il nostro Paese si possa rialzare prima possibile.