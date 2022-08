L’INTERVISTA | Parla Angelo Viro, candidato MAIE alla Camera in Nord e Centro America

Perché nel 2022 un italiano residente a Santo Domingo, a New York o Toronto, dovrebbe votare Maie?

Perché il nostro è l’unico movimento che può davvero garantire la difesa dei diritti degli italiani nel mondo: nessuno conosce come noi l’universo dell’emigrazione e il Sistema Italia oltre confine. Per gli italiani all’estero, siamo una garanzia.

Angelo Viro durante un momento della sua ultima missione a Panama, durante la quale – tra le altre cose – ha partecipato a una importante fiera dedicata al made in Italy

E perché dovrebbe scrivere Viro sulla scheda elettorale?

Perché sono una persona che ha sempre lavorato per il bene degli altri, in forma positiva, anche per lasciare un po’ una traccia e far capire che noi italiani all’estero ci aiutiamo gli uni con gli altri. Sono convinto che quando una persona riesce ad avere successo a livello personale, professionale ed anche economico, in un certo senso è obbligato ad aiutare gli altri. Questa è stata sempre la mia filosofia.

Se dovessi essere eletto, cosa che ti auguriamo, su cosa concentreresti la tua attività parlamentare durante i tuoi primi cento giorni nel Palazzo?

Vedo che ci sono persone elette da dieci anni che non hanno fatto nulla e ancora si ripresentano agli elettori. Questo mi rattrista da una parte, dall’altra mi fa rabbia. Una volta in Parlamento, mi adopererei immediatamente per aiutare le nostre comunità in Nord e Centro America, partendo per esempio da un maggiore sostegno alle imprese italiane in USA e Canada, maggiori fondi per la promozione della cultura italiana e del made in Italy, e poi – pensando soprattutto al Centro America – migliorando i servizi consolari, facendo in modo di fare arrivare più fondi e più personale presso le diverse sedi.

