L’INIZIATIVA | Nasce ACSIE: Associazione di Cooperazione Sviluppo Italiani all’Estero

Una risorsa per tutti gli italiani che vivono e lavorano all’estero. L’idea per la fondazione di ACSIE, Associazione di Cooperazione Sviluppo Italiani all’Estero nasce proprio per fornire ai tanti italiani che vivono e lavorano fuori dalla propria patria un supporto concreto

L’ACSIE ha come obiettivo quello di garantire supporto a tutti gli italiani che risiedono all’estero fornendo loro servizi concreti ed efficienti nell’ambito dell’assistenza finanziaria e legale. Quella dell’aiutare i propri connazionali in difficoltà è una caratteristica che da sempre contraddistingue noi italiani. A tutti, almeno una volta, è capitato di correre in soccorso di un connazionale in difficoltà, soprattutto quando ci si trova in territorio straniero.

I dati Istat parlano chiaro: nel corso degli ultimi 10 anni sono stati quasi 1 milione (817 mila per la precisione) gli italiani che hanno deciso di lasciare la propria patria per dirigersi in altri Stati. Si tratta di numeri davvero impressionanti che evidenziano quanto il nostro popolo sia incline ad adattarsi anche ad altre culture, tradizioni e stili di vita.

Le parole del Presidente Alberto Orsini lo confermano: “L’idea di dar vita ad ACSIE nasce dall’esigenza di valorizzare e preservare la cultura italiana all’estero. Noi, giovani emigranti, costretti a lasciare il nostro Paese natale, sappiamo bene quanto la nostra tradizione sia la cosa più preziosa che abbiamo”

Ma cosa offre, nel concreto, ACSIE agli italiani?

In primis parliamo di consulenza finanziaria. Sempre più italiani infatti si trovano in difficoltà con ciò che concerne gli adempimenti finanziari e le regole che contraddistinguono i vari Stati di residenza.

In questo ramo annoveriamo ad esempio le dichiarazioni dei redditi in tutto il territorio svizzero con particolare attenzione a quelli che sono i vari passaggi che garantiscono la regolarità e l’adempimento di tutte le normative statali e internazionali.

Nel pieno rispetto della compliance, infatti, ACSIE assicura agli italiani residenti in territorio elvetico un supporto a 360 gradi per poter lavorare e operare sottostando alle leggi fiscali svizzere.

La consulenza fiscale di ACSIE non si limita però solo a questo ma abbraccia anche una serie di altri servizi che riguardano attività come:

• Vendita o acquisto di proprietà

• Spostamento di capitale tra vari Paesi

• Sviluppo di modelli fiscalmente efficienti per eventuali finanziamenti sia interni che esterni (banche, mercato dei capitali, investitori private equity, cash pool, società finanziarie)

Oltre a questo, ACSIE offre anche un’ampia gamma di servizi di consulenza legale come:

• Consulenza in materia civile

• Consulenza penale amministrativa

• Assistenza nella contrattualistica

• Marchi

• Brevetti

• Assistenza atti notarili con rappresentanza legale

L’offerta dei servizi dell’Associazione, insomma, abbraccia diversi rami e si estende anche all’esportazione dei prodotti Made in Italy che contraddistinguono la nostra nazione, come confermato dalle parole di Orsini: “In particolare, siamo al lavoro per garantire ad ogni italiano all’estero assistenza dal punto di vista finanziario e legale oltre a sviluppare una rete di relazioni e partenariati per promuovere l’eccellenza del Made in Italy e l’esportazione di prodotti italiani di qualità”

L’obiettivo principale in ogni caso è quello di “semplificare la vita” degli italiani che risiedono all’estero garantendo supporto e assistenza continua.

Tutto questo è reso possibile anche grazie alla cooperazione di figure esperte nei vari settori con un background alle spalle e una profonda conoscenza delle normative vigenti in territorio svizzero e non solo.

Di seguito l’elenco dei 7 membri facenti parte del consiglio di amministrazione:

Presidente: Alberto Orsini

Vicepresidente: Vincenzo Ammattarelli

Tesoriere: Nino Bressi

Segretario: Dino Lanciano

Coordinatore: Orazio Logiurato

Coordinatore: Giuseppe La Spina

Consigliere: Gerardo Petta

L’Associazione ha in programma di aprire i battenti al pubblico entro fine giugno 2020. Inizialmente sono previste le aperture in due sedi, rispettivamente nel cantone Ticino e nel cantone Berna per poi allargare il raggio d’azione anche ad altre zone della Svizzera e non solo.

Il Presidente ha poi concluso affermando: “La parola chiave che muove il nostro incessante lavoro è ‘ascolto’: siamo in ascolto per migliorare le condizioni di vita e di inclusione dei nostri connazionali”

Per maggiori informazioni è possibile anche visitare il www.acsie.eu