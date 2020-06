BRASILE | Di Venezia Console a Curitiba, la soddisfazione di Fabio Porta (Pd)

Fabio Porta, ex parlamentare del Partito Democratico, coordinatore Pd in Sud America, saluta “con soddisfazione” la notizia “del ritorno a Curitiba di Salvatore Di Venezia come Console d’Italia negli Stati brasiliani di Paranà e Santa Catarina”.

Di Venezia secondo l’esponente Pd è “un servitore dello Stato serio e competente; un profondo conoscitore della comunità italiana in Brasile, che ebbe modo di conoscere e apprezzare le sue qualità nel suo primo incarico presso il Consolato Generale di San Paolo”.

“Nel corso della sua precedente esperienza di capo missione a Curitiba, Di Venezia diede mostra di grandi qualità di relazione con le autorità locali e di attenzione verso una delle maggiori collettività italiane del Brasile”, ha aggiunto.

Porta ha dunque portato i suoi saluti, oltre che gli auguri di buon lavoro al neo Console, alla comunità italiana in Brasile, “che torna ad averlo come rappresentante dello Stato italiano i miei complimenti per la nomina del nuovo console. Bentornato in Brasile”.