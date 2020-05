L’INIZIATIVA | Gucci e Intesa Sanpaolo a supporto delle eccellenze made in Italy

Secondo quanto riporta oggi il Corriere dell’Umbia, “Gucci e Intesa Sanpaolo proseguono la collaborazione avviata durante le prime fasi dell’emergenza Covid 19, con la raccolta fondi ‘We are all in this together’ a favore del Dipartimento nazionale della protezione civile, e annunciano una nuova iniziativa a supporto delle eccellenze produttive del made in Italy”.

“Con il programma Sviluppo filiere, già lanciato da Intesa nel 2015 e rinnovato ieri, la maison fiorentina e l’istituto bancario – si legge ancora – uniscono le forze per aiutare le piccole e medie imprese eccellenti delle filiere produttive a superare l’emergenza causata dalla pandemia da Covid 19 e avviare piani di rilancio e di crescita”.