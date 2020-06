Liguria, la questione gallerie

Non ci si può permettere di paralizzare una regione che ha un porto strategicamente importante per il nostro Paese

In Liguria vi è il problema delle autostrade e questo ha delle ripercussioni su tutto il nostro Paese. Deve essere ricordato che il porto di Genova è uno dei più importanti a livello nazionale.

Le autostrade, come la A6 Torino-Savona, la A10 Ventimiglia-Genova e la A12 Genova-Livorno, sono importanti come i vasi sanguigni in un punto importante per la vita di tutto il corpo umano.

Purtroppo, in questi mesi, le autostrade liguri stanno avendo parecchi problemi. Per esempio, vi è il problema delle gallerie dell’Autostrada A10 all’altezza di Genova Pra. Le gallerie hanno problemi non indifferenti, tanto che anche lo stesso governatore Giovanni Toti ha convocato d’urgenza Autostrade per l’Italia per chiedere report costanti sugli interventi e una maggiore tempestività e chiarezza nelle comunicazioni delle chiusure.

Anche le autostrade A7 e A12 hanno problemi con le gallerie. La situazione interessa ben 285 tunnel. Di questi, trentanove sono stati chiusi per essere riaperti dopo gli interventi.

