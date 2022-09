L’EVENTO | Festa di San Gennaro a New York, dal 15 al 25 settembre

Compie 96 anni anche se non li dimostra. Si avvicina la festa di San Gennaro a New York – scrive il quotidiano Roma -, celebrata per la prima volta nel 1926 ed attesa, con trepidazione e viva commozione, da italo-americani, newyorchesi e tantissimi turisti.

Dal 15 al 25 settembre, devozione ma soprattutto musica, danze e gustosa cucina italiana, richiameranno nelle ormai storiche strade di Little Italy, nel centro della metropoli più frenetica e moderna del mondo, almeno un milione tra fedeli e visitatori, con le tradizioni degli emigranti del Sud, di un secolo fa, che riscuotono sempre un grande successo.

Il merito è del comitato “Figli di San Gennaro” che, dal 1996 ad oggi, si occupa dell’organizzazione, un armonico mix tra sacro e non. Religione e folklore, dunque, non mancheranno nemmeno in questa 96esima edizione della “Feast of San Gennaro”, a New York. Che, come per i precedenti, si preannuncia come un evento da non perdere.