L’EDITORIALE | Gli eletti all’estero e la comunicazione politica

Fare una cosa senza comunicarla è come non averla fatta. Cominciamo da qui, da quella che personalmente considero da sempre la vera chiave di volta, il concetto che sta alla base di tutto. Ancor di più se parliamo – come vogliamo fare in questo caso – di comunicazione politica.

Repetita iuvant: fare una cosa senza comunicarla è come non averla fatta. E' questo il primo punto da tenere presente se facciamo politica e vogliamo essere capaci di comunicare nel modo giusto.

C’è, infatti, chi è davvero convinto che la comunicazione, in fondo, serva a poco o a nulla. Così la trascurano, non le danno l’importanza che merita. Non ci credono. La considerano qualcosa di cui è possibile fare a meno. Che errore! Non comprendono, ahiloro, che la politica è comunicazione. A maggior ragione nel mondo attuale, in cui abbiamo tutti un telefono in mano. Le notizie circolano in Rete e sui social network: contenuti in grado di raggiungere, potenzialmente, milioni e milioni di persone.

COMUNICAZIONE E’ VISIBILITA’

Comunicazione è visibilità. Un politico vuole arrivare al maggior numero di persone possibile: più cittadini-elettori raggiungerà con le sue idee e le sue proposte, maggiore sarà – statisticamente – la possibilità di trovare chi è pronto a sostenerlo. Ovvio che la figura politica dovrà metterci del suo: una buona oratoria, una proposta credibile, empatia, sono alcuni degli ingredienti che serviranno per fare la differenza.

Mi occupo di comunicazione da oltre vent’anni ormai e posso assicurarvi che se il “prodotto” – la figura politica, in questo contesto – non è vendibile, non c’è bacchetta magica che tenga: le probabilità di fare un buco nell’acqua saranno molto alte. Al contrario, un prodotto valido sarà più facile da proporre e lì una buona comunicazione farà senz’altro centro.

MERLO (MAIE) IL PIU’ SEGUITO SUI SOCIAL

Tra gli eletti all’estero c’è chi ha capito da subito l’importanza di una comunicazione puntuale, costante, periodica, intelligente. Pensiamo a Ricardo Merlo, presidente del MAIE, politologo, con un passato da giornalista. E forse è proprio questo ultimo aspetto che l’ha aiutato da sempre a comprendere a pieno l’importanza di essere presenti all’interno del dibattito politico sui media e di informare con puntualità i propri elettori circa le attività svolte e le iniziative del Movimento Associativo Italiani all’Estero. Negli ultimi cinque o sei anni, poi, Merlo è esploso sui social, arrivando ad essere tra gli eletti all’estero – anche se in questa legislatura ha voluto saltare un giro – colui che detiene il maggior numero di follower, circa 70mila tra Facebook, Instagram e Twitter.